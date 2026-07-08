Mercato PSG : Enrique change ses plans pour un remplaçant

Le mercato du PSG connait un nouveau tournant. Son entraîneur Luis Enrique a revu ses plans concernant Lucas Chevalier qui était annoncé sur le départ.

Mercato PSG : Luis Enrique convainc de Lucas Chevalier

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Le Paris Saint-Germain va sans doute connaitre quelques modifications au poste de gardien de but. L’avenir de Lucas Chevalier était jusqu’ici remis en question. Car le portier tricolore a traversé une première saison particulièrement difficile au PSG. Il a été incapable de justifier les 40 millions d’euros déboursés pour sa venue.

Au point où l’ancien joueur du LOSC a perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov. Cette spirale négative a aussi été marqué une blessure à la cuisse et une éviction de l’équipe France pour le Mondial 2026. Lucas Chevalier semblait destiné à quitter le PSG dès cet été. Tottenham, Rennes, Monaco ou Besiktas étant déjà positionnés pour tenter de le relancer.

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Ces prétendants devront vite refermer cette piste. Le journaliste Olivier Tallaron le confirme, Lucas Chevalier a finalement choisi de rester au PSG dans le but de reconquérir sa place de titulaire. Son choix fait suite à des échanges constructifs avec Luis Enrique.

Il est déterminé à renverser la hiérarchie au Paris SG

Le technicien espagnol du PSG est un adepte de concurrence saine entre deux portiers de haut niveau. Il n’avait pas vraiment exclu le Français de ses projets. Son discours a pesé de son poids dans la prise de décision de Lucas Chevalier. Ce dossier se referme ainsi.

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