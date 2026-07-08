Mercato PSG : Chevalier bloque l’arrivée d’une recrue XXL

‎‎Avec son avenir incertain au PSG, Lucas Chevalier semble avoir pris maintenant une décision. Une décision qui a directement influencé les plans de la direction parisienne concernant le recrutement d’un gardien de très haut niveau.

‎Mercato PSG : Un choix de Un choix de Chevalier qui change les plans du Paris SG

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‎Le poste de gardien est devenu l’un des dossiers les plus sensibles du mercato parisien. Pourtant annoncé sur le départ ces dernières semaines après une saison loin des attentes, Lucas Chevalier n’aurait pas l’intention de quitter la capitale. Une orientation qui bouleverse les scénarios étudiés par les dirigeants du PSG. ‎Selon les informations révélées par le journaliste Abdellah Boulma sur France Bleu, le portier français privilégie la continuité.

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« Lucas Chevalier devrait normalement rester au PSG. (…) C’est l’information que j’ai, il veut rester. Attention quand même, on va voir quelle sera la position du PSG. Si tant est qu’il s’en aille, il va falloir que le PSG aille récupérer un autre gardien de dimension internationale pour concurrencer Safonov », a-t-il expliqué. Cette déclaration confirme que le dossier ne dépend plus uniquement de la volonté du club, mais aussi de celle du joueur.

‎Une décision qui verrouille un dossier XXL

‎Cette volonté de poursuivre l’aventure parisienne n’est pas sans conséquence. D’après les informations diffusées par le compte PSG Inside Actus sur X, le recrutement d’un nouveau gardien est directement lié au sort de Lucas Chevalier. Tant que ce dernier reste dans l’effectif, Paris ne prévoit pas de lancer d’offensive pour attirer un nouveau numéro un potentiel. ‎Dans ce contexte, Matveï Safonov conserverait la confiance du staff pour occuper le poste de titulaire.

Rapidement sur 𝐃𝐢𝐨𝐠𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚, puisque vous êtes nombreux à me demander où en est ce dossier.



Je vais être honnête avec vous : je vous en avais déjà parlé il y a trois mois, lorsque j'avais dévoilé une liste de cinq noms qui figuraient dans les petits papiers de la… https://t.co/Y24t5vvSKE pic.twitter.com/LKk1xu3aVs — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 6, 2026

En revanche, un départ de Chevalier relancerait immédiatement le chantier du gardien. Parmi les profils suivis avec insistance figure Diogo Costa, considéré comme une priorité par la direction sportive depuis plusieurs mois. Le gardien portugais reste néanmoins très sollicité sur le marché, ce qui impose au PSG de clarifier rapidement sa stratégie.

‎Une carrière à un tournant

‎Si Lucas Chevalier affiche sa volonté de rester, son avenir sportif continue d’alimenter les débats. Arrivé avec de grandes ambitions, l’ancien gardien du LOSC espérait progressivement s’imposer dans les cages parisiennes. Les événements ont finalement pris une toute autre direction et son temps de jeu est resté très limité. ‎Sur le plateau de L’Équipe du Soir, le journaliste Régis Testelin n’a pas caché ses inquiétudes.

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« Ça m’intéresse beaucoup de savoir ce que va devenir Lucas Chevalier. Je m’inquiète beaucoup pour lui, pour son avenir. On a tous cru comprendre qu’au PSG la porte était fermée et qu’un retour en numéro 1 est hautement improbable. Ça fait plusieurs semaines que je me demande où ce garçon peut rebondir compte tenu de son salaire parce qu’il gagne 500 000 par mois. C’est colossal », a-t-il indiqué.

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« Même si le PSG prendra probablement une partie de son salaire en prêt, je lui souhaite d’être titulaire. Si c’est à Besiktas ou ailleurs, j’espère qu’il va trouver. Ce qui est arrivé peut flinguer une carrière », a-t-il déclaré. Des propos qui illustrent les interrogations entourant la suite de la trajectoire du gardien français.

Un pari risqué pour tout le monde

‎Le dossier Lucas Chevalier dépasse désormais la simple question d’un transfert. Pour le joueur, rester au PSG signifie croire qu’une opportunité finira par se présenter malgré une hiérarchie défavorable. C’est un choix ambitieux, mais également périlleux dans une saison où chaque minute disputée pèsera sur son avenir en sélection nationale. ‎Du côté du PSG, cette situation oblige la direction à temporiser sur un recrutement majeur.

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Si Chevalier demeure dans l’effectif, le club conservera Safonov comme titulaire et repoussera probablement l’arrivée d’un gardien comme Diogo Costa. En revanche, un changement de dernière minute pourrait totalement rebattre les cartes. Une certitude s’impose : tant que le feuilleton Lucas Chevalier ne sera pas définitivement tranché, le mercato parisien restera suspendu à la décision d’un seul homme.