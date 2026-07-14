Mercato OL : Lyon tente de recruter un joueur de Stoke City

L’OL aurait des vues sur un international sud-coréen évoluant à Stoke en Championship. Ce dernier est très sensible à l’intérêt de Lyon.

Mercato : L’OL fonce sur Jun-ho Bae en Championship

La suite après cette publicité

L’OL est à la recherche d’un avant-centre en priorité, pour renforcer le poste d’Endrick ou encore de Roman Yaremchuk, partis du club à la fin de leur prêt. Aux dernières nouvelles, Youssef Chermiti des Rangers de Glasgow est en pole position pour débarquer à Lyon.

Parallèlement au dossier de l’attaquant portugais, Matthieu Louis-Jean s’est lancé aux trousses de Jun-ho Bae, selon les informations de Foot Mercato. Évoluant à Stoke City en Championship depuis 2023, il est entré dans sa dernière année de contrat.

À voir

Mercato OL : Coup de théâtre, un départ inattendu annoncé

Selon Transfermart, l’International sud-coréen (13 sélections, 2 buts) vaut 4 millions d’euros sur le marché des transferts. C’est donc une cible plus facile à débaucher pour l’Olympique Lyonnais.

Polyvalent, Jun-ho Bae évolue comme milieu offensif, mais il est parfois repositionné comme milieu gauche ou ailier gauche.

Le polyvalent Sud-Coréen prêt à rejoindre Lyon !

A l’approche du 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions (4 ou 5 août), le club rhodanien pousse ses pions pour recruter le joueur de 23 ans bientôt. Si l’on en croit le média spécialisé, il est prêt à quitter « Les Potters » et la Championship pour rejoindre l’OL en Ligue 1.

Lire aussi sur l’OL :

Pour rappel, Lyon a déjà recruté quatre nouveaux joueurs en renfort cet été : Mads Bidstrup (RB Salzbourg), Julien Duranville (Borussia Dortmund), Mohamed Ouédraogo (SCR Altach) et Kaïl Boudache (OGC Nice). En plus de Noham Kamara, transféré définitivement du PSG à l’issue de son prêt précédent.