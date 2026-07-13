Mercato OM : Accord, une signature imminente au milieu !

La direction de l’OM est sur le point de sécuriser l’avenir de l’un de ses jeunes milieux de terrain. Nouhoum Kamissoko a donné son feu vert pour la prolongation de son contrat.

Mercato : Nouhoum Kamissoko d’accord pour prolonger à l’OM

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L’Olympique de Marseille poursuit sa campagne de prolongation de jeunes talents. Après Kelyann Bezahaf et Mohamed Baradji c’est autour de Nouhoum Kamissoko d’étendre son bail à l’OM. Le milieu de terrain de 21 ans entrait dans sa dernière année de contrat avec les Olympiens. Il aurait été libre de s’en aller au terme de la saison prochaine.

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Cette situation contractuelle ne plaisait guère aux nouveaux dirigeants de l’OM. Ceux-ci ont vite convaincu le joueur malien au terme d’intenses négociations. Le média Africafoot le confirme, Nouhoum Kamissoko « va prolonger d’une année supplémentaire » à Marseille. Tout est déjà réglé en interne. Il ne manquerait plus que son officialisation. Cela saurait tarder.

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Notons que Nouhoum Kamissoko est passé par l’académie des Étoiles du Mandé avant de rejoindre l’OM à l’été 2023. Le milieu de terrain s’est imposé comme une valeur montante du club. Il a fait ses preuves en tant que capitaine de la réserve, où il a inscrit 2 buts en 18 rencontres. Cette prolongation témoigne de la confiance placée en lui. Le milieu malien entame la préparation estivale sous les ordres de Bruno Genesio.