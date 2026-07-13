Mercato OL : Lyon sort le chéquier pour un avant-centre

L’OL aurait lancé l’offensive pour le transfert d’un avant-centre évoluant en Écosse. Une offre avoisinant les 20 M€ est évoquée.

Mercato : Une offre de 18 M€ de l’OL pour Youssef Chermiti

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L’OL est toujours à la recherche d’un avant-centre. Le club doit se renforcer après les départs d’Endrick et Roman Yaremchuk dans leur club respectif. Contrairement au premier, qui était prêté sans option d’achat, le deuxième n’a pas été transféré définitivement par le club rhodanien, du fait de son prix fixé à 5 millions d’euros.

Deux anciens buteurs de Ligue 1 : Jonathan David et Loïs Openda sont les priorités de la direction lyonnaise, mais la Juventus Turin se montrer naturellement très exigeant pour les internationaux Canadien et belge. Tant pour leur transfert direct que pour leur prêt avec option d’achat.

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La piste menant vers Claudio Braga de Heart of Midlothian en Écosse existe également, mais il n’est pas la priorité sur la liste de Matthieu Louis-Jean. Le nom inscrit en tête sur la liste du Directeur sportif est celui de Youssef Chermiti, un jeune avant-centre, selon les informations de Foot Mercato. L’Olympique Lyonnais est prêt à proposer jusqu’à 14 M€, plus 4 M€ de bonus pour le recruter, à en croire la source.

Cette offre en préparation ne convient cependant pas à son club, Glasgow Rangers. D’après le média spécialisé, le club écossais ne souhaite pas laisser filer son buteur cet été, encore moins à une offre inférieure à moins 20 M€. À défaut d’abandonner la piste, Michele Kang devrait revoir sa proposition à la hausse pour espérer débaucher le joueur de 22 ans.

Qui est Youssef Chermiti, cible prioritaire de Lyon ?

Youssef Chermiti est né à Vila do Porto au Portugal. Il possède également la nationalité tunisienne par son père et la nationalité Cap-verdienne de sa mère. Il a été formé au Sporting Club Portugal, puis a démarré sa carrière en professionnel avec le club lisboète. Il avait rejoint ensuite Everton en 2023.

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Depuis septembre 2025, l’attaquant visé par l’OL appartient aux Rangers jusqu’en juin 2029. En 41 matchs disputés avec le club de Glasgow, il a marqué 15 buts et a délivré 5 passes décisives. Youssef Chermiti a opté pour la nationalité sportive portugaise. International Espoirs portugais depuis mars 2024, il compte 7 sélections.