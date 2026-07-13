Mercato : La Juve menace publiquement le PSG pour Kolo Muani

Intéressée par le renfort de Randal Kolo Muani lors de ce mercato estival, la Juventus Turin ne compte pas pour autant se coucher devant les exigences du PSG. Le club italien menace de quitter les négociations. Explications.

Mercato PSG : La Juve refuse de payer plus de 45M€ pour Kolo Muani

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Déjà d’accord pour retourner à Turin cet été, Randal Kolo Muani croyait que les discussions entre le Paris Saint-Germain et la Juventus allaient rapidement aboutir à un accord afin de lui permettre de rejoindre son nouveau club. Mais le PSG refuse de le brader après avoir sorti 95 millions d’euros pour le déloger de l’Eintracht Francfort, il y a trois ans.

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Prêté la saison passée à Tottenham, l’attaquant de 27 ans n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et fait d’un retour à Turin sa priorité pour la suite de sa carrière. Sauf que le club italien ne semble pas du tout apprécier la tournure des pourparlers avec les dirigeants du Paris SG.

Interrogé par Sky Sports, le directeur général de la Vieille Dame, Giovanni Carnevali, a publiquement menacé d’abandonner cette piste si le double champion d’Europe continu de se montrer aussi ferme sur ses exigences financières.

« Les demandes sont trop élevées, soit on parvient à un accord, soit on se tournera vers un autre joueur. La demande dépasse les 45 millions d’euros. Aujourd’hui, il est facile d’acheter, il suffit de dépenser, mais les montants sont élevés », a déclaré le dirigeant de 65 ans.

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Autrement dit, si Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne revoient pas leurs exigences à la baisse, les Bianconeri pourraient finalement renoncer à Kolo Muani pour se tourner vers d’autres pistes comme celle menant à Alexander Sorloth, l’avant-centre norvégien de l’Atlético Madrid.

« Je ne me concentrerais pas uniquement sur lui. La porte reste ouverte pour Vlahovic et Sorloth », a ajouté Giovanni Carnevali, confirmant que plusieurs profils sont désormais étudiés. De son côté, le PSG pourrait se tourner vers la Premier League ou la Bundesliga pour trouver un point de chute à Randal Kolo Muani.

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En effet, diverses sources concordantes assurent deux clubs anglais, notamment Aston Villa et Crystal Palace, et le Borussia Dortmund seraient prêts à tenter leur chance pour l’international français de 27 ans.