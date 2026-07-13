Mercato FC Nantes : Deux gros départs programmés à Nantes  

Le chantier des départs est lancé au FC Nantes. Après avoir renforcé son effectif, le club de Waldemar Kita veut boucler certains départs.

Mercato FC Nantes : Kita veut vendre deux cracks !

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Le FC Nantes s’active pour dégraisser son effectif. Cet été, deux attaquants se retrouvent ainsi sur le départ : Matthis Abline et Yassine Benhattab. La famille Kita a d’ailleurs déjà tranché le sort de ce dernier.

Après avoir officialisé quatre recrues (Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin et Killian Corredor), les Canaris changent de stratégie. Place aux ventes. La priorité est de renflouer les caisses avant de recruter à nouveau. Le dossier d’Abline pourrait donc s’accélérer. L’ancien Rennais plaît beaucoup au Paris FC. Le club francilien a d’ailleurs déjà dégainé une offre concrète de 23 millions d’euros.

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Selon les informations de Le Parisien, l’attaquant nantais est séduit par ce projet. L’AS Monaco a aussi déposé deux offres concrètes sur la table des Kita. Mais ils les ont rejetées. À 23 ans, Matthis Abline veut rejoindre un club de haut niveau pour montrer tout son potentiel. Il attend simplement qu’un club s’accorde financièrement avec les dirigeants nantais pour pouvoir faire ses valises.

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Yassine Benhattab va-t-il lui aussi quitter la Loire-Atlantique ? C’est fort probable. Le journal Ouest-France affirme que la direction du FC Nantes vendra son milieu offensif si une belle offre se présente. Le joueur affiche une forme étincelante. De retour de son prêt au Stade de Reims, il a brillé lors du premier match de préparation face au FC Fleury (victoire 5-0). Sa valeur grimpe, ce qui arrange bien les affaires de Waldemar Kita.