Mercato OM : Incroyable, un autre buteur envoyé en Italie ?

La direction de l’OM poursuit son opération de dégraissage. Et l’un des départs pourraient en surprendre plus d’un. Après Hamed Junior Traoré, c’est Amine Gouiri qui se dirige vers un transfert en Italie.

Mercato : Amine Gouiri poussé vers la sortie de l’OM

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Le mercato de l’Olympique de Marseille est très animé. Notamment dans le sens des départs où Mason Greenwood est à un pas de rejoindre Fenerbhaçe. Les négociations se poursuivent pour un transfert avoisinant les 45 millions d’euros. Ce montant ne résoudra pas tous les problèmes financiers de l’OM.

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Hamed Junior Traoré est attendu au Genoa dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat de 8 millions d’euros. Et un autre joueur de l’OM pourrait le suivre en Italie. Il est question d’Amine Gouiri. L’international algérien a connu saison compliquée sous le maillot phocéen. Sa blessure à l’épaule l’a freiné dans son élan.

Naples et l’AC Milan se bousculent pour sa signature

Amine Gouiri, c’est 4 matchs disputés en Ligue 1 durant cet exercice. Il aura passé plus temps à l’infirmerie que sur la pelouse. Ce qui ne l’empêche d’avoir une belle sur le marché des transferts. Le compte Team Gouri révèle le SSC Naples s’est récemment renseigné sur le buteur de 26 ans en vue d’une possible collaboration.

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🚨💥 𝗘𝗫𝗖𝗟 : 𝗟'𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜𝗘 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗟𝗘𝗦 𝗬𝗘𝗨𝗫 𝗗𝗢𝗨𝗫 𝗔' 𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗚𝗢𝗨𝗜𝗥𝗜 🇮🇹



🔸Le Napoli🔵⚪ qui s'était déjà renseigné en début de mercato, souhaite toujours vivement attirer l'Avant-centre marseillais.



🔸Le Milan AC👿 ne s'en est tenu qu'à une prise de… pic.twitter.com/zJRHNI0eSz — 𝙏𝙚𝙖𝙢 𝙂𝙊𝙐𝙄𝙍𝙄 (@Team_Gouiri) July 13, 2026

Le club napolitain s’est qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Ce qui devrait peser dans sa prise de décision. L’AC Milan serait aussi sur les traces de l’ancien buteur de l’OGC Nice. Ces intérêts italiens pourraient finalement convaincre l’OM de céder son joueur à condition de recevoir une belle offre. Son prix est fixé à 28 millions d’euros, selon Transfermarkt.