Mercato OL : Coup de théâtre, un départ inattendu annoncé

L’OL Lyonnes voit partir une joueuse internationale de son équipe. Elle a annoncé son départ inattendu du club, ce lundi.

Mercato : Kadidiatou Diani annonce son départ de l’OL Lyonnes

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Kadidiatou Diani n’est plus une joueuse de l’OL Lyonnes. Elle a annoncé son départ du club qu’elle avait rejoint en août 2023 en provenance du PSG. Après trois saisons consécutives sous le maillot des Fenottes, l’attaquante de 31 ans a décidé de partir. Il lui restait pourtant encore un an de contrat entre Rhône et Saône.

C’est dans un message posté sur son compte Instagram qu’elle a annoncé son départ de Lyon. « Je ne sais pas par où commencer, comment vous le dire », a-t-elle indiqué d’emblée, avant de se reprendre.

« J’avais juste envie de vous dire merci, pour tout ce que vous m’avez fait vivre ici. J’ai rencontré des personnes formidables. J’ai grandi aussi, beaucoup appris. Je garderai tellement de souvenirs avec moi. À tous les supporters, merci d’avoir été toujours été là, dans les bons moments comme dans les plus compliqués. Vous allez vraiment me manquer. Lyon aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Ce n’est pas un adieu, juste un petit au revoir », a écrit la joueuse internationale française (126 sélections, 32 buts).

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Blessé et opéré du genou en fin de saison dernière, Kadidiatou Diani a manqué la fin de saison dernière, notamment la finale de la Ligue des champions perdue contre le FC Barcelone (4-0). Elle quitte l’OL Lyonnes en restant sur 94 matchs disputés et 43 buts inscrits. Mais surtout trois titres de championne de France (2024, 2025 et 2026).