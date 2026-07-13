Mercato ASSE : KSV frappe un joli coup et fait mal à Brest

L’ASSE a réussi un joli coup au Stade Brestois, ce début de mercato d’été. De quoi laisser un gros regret au nouvel entraîneur du club de Brest.

Mercato : Lucas Reynaud signe à l’ASSE et se dit heureux

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L’ASSE a recruté Lucas Reynaud, un joueur talentueux et très prometteur. Il est en provenance du Stade Brestois, en Ligue 1. Il s’est engagé avec le club stéphanois pour trois ans, jusqu’en juin 2029. Il a en effet signé un premier contrat professionnel chez les Verts, alors que son club d’origine lui faisait les yeux doux, pour prolonger son aventure dans le Finistère.

L’avant-centre de 17 ans a donc tourné le dos à Brest au profil du projet de Saint-Etienne. « Je suis très fier de rejoindre l’ASSE, un grand club, ambitieux, avec des valeurs dans lesquelles je me retrouve », a-t-il justifié, lors de sa signature officielle.

Lachuer regrette énormément le départ de Reynaud de Brest à Saint-Etienne

La signature de Lucas Reynaud dans le Forez est un véritable coup dur infligé à son club formateur. Interrogé sur le départ de la pépite, Julien Lachuer exprime un énorme regret. « Son départ constitue forcément une déception pour le club, qui aurait aimé pouvoir poursuivre son accompagnement et le conserver dans son projet sportif », a-t-il confie au média Le Télégramme.

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Nouvel entraîneur du SB29, le technicien de 49 ans avoue que la volonté du jeune joueur de quitter Brest « était actée avant la mise en place de sa nouvelle stratégie ». « Notre volonté était de le garder. J’ai fait des visios avec ses parents, avec son agent et lui-même. Maius il a décidé (de partir). On est dans un monde concurrentiel de la formation, il avait la possibilité de signer ailleurs », a expliqué Julien Lachuer.

Julien Lachuer : « Ce départ doit nous servir d’enseignement »

Au-delà des regrets exprimés, le successeur de feu Eric Roy sur le banc du Stade Bestois à transmis un message fort à la Direction du club. « Ce départ doit nous servir d’enseignement et nous encourager à poursuivre notre réflexion, afin de créer les meilleures conditions pour fidéliser nos jeunes talents et leur offrir des perspectives de progression au sein du club », a-t-il recommandé.

Pour rappel, les performances de Lucas Reynaud sont impressionnantes. Il a été auteur 18 buts en 18 rencontres en Championnat National U19, la saison dernière, devenant le deuxième meilleur buteur de ce championnat.

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Pour finir, Julien Lachuer a souhaité une bonne suite de carrière au nouveau joueur de l’AS Saint-Etienne : « Le Stade Brestois reste très fier du parcours accompli par Lucas Reynaud et heureux de le voir franchir une nouvelle étape en signant son premier contrat professionnel. On lui souhaite une pleine réussite pour la suite de sa carrière ».