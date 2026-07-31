Mercato OL : Leipzig vise le remplaçant de Yan Diomandé à Lyon

Le RB Leipzig pense fort à un joueur de l’OL pour remplacer Yan Diomandé, qui est en instance de transfert.

Mercato : Malick Fofana parmi les potentiels remplaçants de Yan Diomandé à Leipzig

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Sur le point de transférer Yan Diomandé (19 ans) au Real Madrid, le RB Leipzig a inscrit Malick Fofana de l’OL sur une longue liste de potentiels remplaçants de l’ailier ivoirien. Selon les informations de Bild, le jeune Belge compte parmi les profils retenus par le club de Bundesliga pour se renforcer offensivement.

Outre le numéro 11 des Gones, Francisco Conceição (23 ans), Paul Nebel (23 ans), Ethan Nwaneri (18 ans), Tyler Dibling (20 ans) et Said El Mala (19 ans) figure sur la liste du troisième du dernier championnat allemand.

Pour arracher Malick Fofana à l’Olympique Lyonnais, il faudra sortir le chéquier, car il a été recruté à près de 20 millions d’euros à la Gantoise, en janvier 2024, et il est valorisé à 30 millions d’euros par Transfermarkt.

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Justement, le club rhodanien exigerait une indemnité comprise entre 20 et 30 millions d’euros pour lâcher sa pépite de 21 ans.

Malick Fofana vendu comme Afonso Moreira ?

Blessé et opéré de la cheville la saison dernière, Malick Fofana a rejoué avec les Gones pendant la préparation estivale. Il a pris part aux deux derniers matchs amicaux, contre le VfL Wolfsburg (2-0) et face au Real Betis Séville (0-4). Il postule désormais dans le groupe contre le Sparta Prague, mardi 4 août, lors du 3e tour des qualifications pour la Ligue des champions.

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Toutefois, l’international Belge (5 sélections) reste potentiellement sur le marché des transferts, jusqu’au 1er septembre 2026, date de la fermeture du mercato estival. L’OL pourrait le vendre comme Afonso Moreira, afin de renflouer ses caisses. Pour rappel, ce dernier a été transféré au Bayer Leverkusen, le 1er juillet 2026, contre 33,6 millions d’euros bonus compris.