Mercato: Avant Akliouche, le PSG annonce une signature-choc

À peine le transfert de Maghnes Akliouche bouclé avec l’AS Monaco, le PSG a officialisé une superbe signature dans ses rangs. Le Paris Saint-Germain sécurise son avenir avec une pépite formée au club.

Mercato : Une pépite prolonge au PSG Féminin

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C’est un vendredi très agité du côté du PSG. Luis Campos est parvenu à faire craquer l’AS Monaco pour Maghnes Akliouche. D’après RMC Sport, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec Thiago Scuro, directeur général de l’ASM, pour le transfert du milieu offensif de 24 ans contre un chèque de 50 millions d’euros.

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Très déterminé à évoluer sous les ordres de Luis Enrique, l’international français va faire le déplacement à Paris pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Les lignes ont également bougé du côté de la section féminine du club de la capitale française. En effet, le PSG a annoncé ce vendredi la prolongation de contrat de la gardienne de but Océane Toussaint.

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« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Océane Toussaint. Formée au Club et membre de l’effectif professionnel parisien depuis plusieurs saisons, la gardienne poursuivra son parcours sous les couleurs Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2028. Le Paris Saint-Germain félicite Océane pour cette prolongation de contrat et se réjouit de poursuivre son histoire avec elle pour les saisons à venir », écrit le PSG féminin sur son site officiel.

Océane Toussaint poursuit son aventure au Paris Saint-Germain ! ✅❤️💙



Formée au Club et membre de l’effectif professionnel parisien depuis plusieurs saisons, la gardienne poursuivra son parcours sous les couleurs Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2028.



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Cette saison, Océane Toussaint a connu une étape importante de son parcours en disputant son premier match officiel avec l’équipe première du Paris Saint-Germain lors de la victoire face au Thonon Évian Grand Genève FC (3-0) en Coupe de France, conservant sa cage intacte pour l’occasion. Une nouvelle étape dans le développement de la gardienne parisienne, qui poursuit sa progression au sein de l’effectif professionnel.

Après avoir connu l’ensemble des sélections de jeunes françaises, la joueuse de 22 ans a choisi en avril 2026 de défendre les couleurs d’Haïti au niveau international. La gardienne parisienne a depuis intégré l’équipe nationale haïtienne, poursuivant son parcours sur la scène internationale.

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« Je suis très heureuse de poursuivre mon aventure avec le Paris Saint-Germain. Ce Club représente beaucoup pour moi puisque j’y ai grandi et franchi les étapes les plus importantes de ma jeune carrière. Je suis reconnaissante de la confiance qui m’est accordée et impatiente de continuer à progresser au sein de ce beau projet », s’est réjouie Océane Toussaint après la signature de son nouveau bail.