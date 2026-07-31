Mercato : C’est fait, le PSG boucle le remplaçant de Kang-In Lee

Le PSG va remplacer numériquement Kang-In Lee, qui a rejoint l’Atlético Madrid cet été. Le club de la capitale vient de boucler le transfert de son successeur.

Mercato PSG : Akliouche « vient remplacer numériquement Kang-In Lee »

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Trois ans après son arrivée en provenance de Majorque pour 22 millions d’euros, Kang-In Lee est retourné en Liga. Désireux d’avoir plus de temps de jeu, le milieu offensif de 25 ans s’est engagé avec l’Atlético Madrid pour remplacer Antoine Griezmann, qui a rejoint Orlando City cet été. L’international sud-coréen a permis au PSG d’encaisser un chèque de 40 millions d’euros dans cette transaction.

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Et comme annoncé, Kang-In Lee va être remplacé au sein de l’effectif de Luis Enrique. À ce propos, le journaliste Fabrice Hawkins confirme ce vendredi que le Paris Saint-Germain a trouvé un accord total avec l’AS Monaco pour le transfert de Maghnes Akliouche pour un montant de 50 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en juin 2028 sur le Rocher, l’international français de 24 ans arrive dans la capitale pour prendre la place de Kang-In Lee.

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« Maghnes Akliouche va signer à Paris pour 50M€ comme pressenti depuis plusieurs semaines. La date de sa visite médicale n’est pas encore fixée. Il avait plusieurs possibilités, mais a toujours privilégié le Paris Saint-Germain. L’international français vient remplacer numériquement Kang-In Lee », assure le spécialiste mercato de RMC Sport.

Très motivé à l’idée de rejoindre l’effectif de Luis Enrique, Akliouche a déjà échangé avec l’entraîneur espagnol lors de la Coupe du monde afin de lui confirmer son envie de poursuivre sa carrière sous ses ordres. Capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs et de s’intégrer dans un jeu de possession exigeant, Maghnes Akliouche est très apprécié par l’entraîneur du PSG, qui le voit comme le profil idéal pour remplacer Kang-In Lee.

❗️Maghnes Akliouche va signer à Paris pour 50M€ comme pressenti depuis plusieurs semaines. La date de sa visite médicale n’est pas encore fixée. Il avait plusieurs possibilités mais a toujours privilégié le PSG.

L’international français vient remplacer numériquement Kang-in… pic.twitter.com/oUg00n8fmQ — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 31, 2026

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Toujours selon la même source, le numéro 11 de l’AS Monaco pourrait ne pas être la seule recrue offensive des Rouge et Bleu, car « en cas de départ de Bradley Barcola, les dirigeants recruteront un autre ailier. Ibrahim Mbaye est aussi sur le départ. » Le Paris Saint-Germain souhaite encore se renforcer en attaque et Ferran Torres est la priorité de Luis Enrique.

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Selon RMC Sport, Luis Campos est également intéressé par le joueur de l’Atalanta Bergame, Charles De Ketelaere, et un autre joueur, dont l’identité n’a pas encore filtré.