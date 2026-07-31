Mercato : Le Stade Rennais réclame 15 M€ pour ce crack

Le Stade Rennais tranche pour Jordan James. Poussé vers la sortie, le milieu gallois garde une très belle cote en Angleterre. Deux clubs anglais s’intéressent à lui et Rennes a déjà fixé son prix.

Mercato Stade Rennais : Jordan James pisté en Angleterre

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Jordan James attire à nouveau les regards en Angleterre. Indésirable au Stade Rennais, le milieu gallois intéresse deux clubs britanniques pour ce mercato d’été 2026. Une opportunité parfaite pour la direction bretonne, déterminée à faire le ménage dans son effectif.

Rennes sort d’une sixième place décevante en Ligue 1. Le club sauve de justesse sa qualification en Ligue Europa grâce au sacre de Lens en Coupe de France. Les dirigeants du club breton veulent opérer certains changements cet été. Plusieurs joueurs ne font plus partie du projet : Lilian Brassier, Alidu Seidu, Ludovic Blas, Breel Embolo, Jordan James.

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Prêté à Leicester la saison dernière, le Gallois a brillé en Championship avec 11 buts et 4 passes décisives en 34 matchs. Cela n’a malheureusement pas évité la relégation des Foxes en troisième division. De retour en Bretagne, le joueur reste poussé vers la sortie malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028.

Acheté 5 M€ à Birmingham City pendant l’été 2024, le milieu de 22 ans pourrait rapporter gros. Le SRFC réclame 15 millions d’euros pour libérer son joueur. Ce montant n’effraie pas les acheteurs. Deux prétendants anglais sont déjà sur le coup. West Ham United, relégué à l’issue de la saison 2025-2026, s’intéresse au joueur.

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Crystal Palace est également chaud pour l’amener en Angleterre. Les Eagles, désormais dirigés par Pierre Sage, ancien entraîneur du Racing Club de Lens, pourraient passer à l’action dans les prochaines semaines. Pour Jordan James comme pour le Stade Rennais, cette double piste venue d’Angleterre représente une excellente occasion de trouver une issue favorable avant la fin du mercato.