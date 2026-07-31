ASSE : Changement majeur pour le dernier match contre Venise

L’ASSE annonce la délocalisation de son dernier match de préparation estivale, contre Venise. Il était initialement prévu à Thonon-les-Bains.

Le match ASSE- Venise délocalisé de Thonon à Divonne

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Menacé d’annulation, le dernier match amical de préparation de l’ASSE est maintenu. Il se jouera contre Venezia FC, le samedi 1er août, soit à la même date à partir de 17 heures. Toutefois, le lieu de la rencontre change. Prévue au stade Joseph Moynat à Thonon-les-Bains, elle est délocalisée à Divonne-les-Bains où les Verts sont en stage depuis le vendredi 24 juillet.

En effet, l’AS Saint-Etienne a été contrainte de délocaliser son ultime match à cause de l’état de la pelouse du terrain initial. Il est soumis à une interdiction d’arrosage et ne peut abriter la rencontre entre les Verts et le club italien.

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« Placée en alerte renforcée sécheresse, la ville de Thonon-les-Bains est soumise à une interdiction d’arrosage de ses pelouses et, notamment, celle de son stade devant accueillir ASSE-Venise. Face à l’impossibilité d’évoluer sur une pelouse apte à accueillir son dernier match de préparation, l’AS Saint-Étienne se retrouve contrainte de le délocaliser sur la pelouse d’entraînement de son lieu de stage de préparation à Divonne-les-Bains », a justifié le club ligérien dans son communiqué.

Les Verts précise par ailleurs le match se jouera à huis clos, mais sera diffusée gratuitement et en direct.

ℹ️ Suite à une interdiction d’arrosage à Thonon-les-Bains, ASSE – Venise est délocalisé à Divonne !



Disputé à huis clos, ce dernier match de préparation des Verts sera diffusé, coup d'envoi à 17h ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 31, 2026

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Pour rappel, les Stéphanois ont disputé quatre matchs amicaux pendant la pré-saison. Ils ont affronté respectivement le FC Biel-Bienne (2-2), le Servette FC (0-1), les Glasgow Rangers (1-2) et le FC Lausanne Sport (4-0).