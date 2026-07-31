Mercato : 12 joueurs majeurs libres de tout contrat cet été

Un mois après l’ouverture du mercato estival, plusieurs joueurs sont toujours libres de tout contrat. Tour d’horizon, par valeur marchande décroissante, des douze noms majeurs qui risque d’animer le marché des transferts cet été.

Mercato : Vlahović, Salah et Sancho, les meilleurs affaires à réaliser

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Le Serbe, Dušan Vlahović, est le joueur avec la plus grosse valeur marchande (35 M€) à être sans club selon Transfermarkt. Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus, l’avant-centre de 26 ans n’a toujours pas trouvé preneur. S’il attire les convoitises de certaines équipes turques (Fenerbahçe et Galatasaray), c’est au FC Barcelone que le natif de Belgrade souhaite poursuivre sa carrière. Des discussions sont en cours.

Il a mis fin à une histoire qui aura duré neuf saisons avec Liverpool : Mohamed Salah (22 M€) est le joueur à la renommée la plus prestigieuse présent sur le marché des agents libres. Le pharaon égyptien aura disputé 442 matchs sous le maillot des Reds pour 257 buts et 123 passes décisives. Il fait partie de la légende du club de la Mersey. Côté rumeurs, l’ailier de 34 ans intéresse des clubs de Süper Lig ou encore de Saudi Pro League.

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Lui n’a que 26 ans, et un talent encore énorme qu’il n’aura pas toujours su mettre à profit ces dernières années. Jadon Sancho (18 M€) se retrouve dans la même situation contractuelle que les deux joueurs précédents. S’il a passé la majeure partie de sa carrière en Angleterre, c’est au Borussia Dortmund qu’il a connu ses meilleures heures. Un retour est d’ailleurs envisagé pour lui. La Fiorentina et l’Atlético Madrid sont aussi à l’affût.

Bamba Dieng, Julian Brandt et Franck Kessié : trois histoires distinctes

Bamba Dieng (15 M€) aurait dû être le premier joueur parmi ceux évoqués à quitter la liste des agents libres. L’international sénégalais devait signer il y a quelques jours en Turquie, à Amedspor. Mais le journaliste italien Matteo Moretto a annoncé que le transfert avait échoué suite à la visite médicale de l’attaquant de 26 ans. Désormais, Dieng veut rejoindre en priorité l’Angleterre. Middlesbrough et Hull City sont sur ses côtes.

Julian Brandt (15 M€) sort d’une saison très compliquée avec le Borussia Dortmund. Même si ses statistiques restent correctes (41 matchs, 11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues), c’est dans le jeu que le milieu offensif de 30 ans a été en dessous de ses standards. Il n’a pas eu le même impact que lors de la saison 2023-2024 remarquable du BVB. L’Allemand aurait déjà trouvé un accord avec Leeds United.

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Il fait partie des joueurs qui donnent l’impression d’être âgés et proches de la fin de leur carrière. Pourtant, le capitaine des Éléphants, Franck Kessié (12 M€) n’a que 29 ans et encore plusieurs saisons devant lui. S’il est sans club à ce jour, l’international ivoirien — qui a principalement évolué en Italie — est dans le viseur de la Juventus de Turin. Le club turque de Beşiktaş suit également son dossier de près.

Fabinho, Leon Goretzka et Yves Bissouma : de jolis coups à faire au milieu de terrain

De son vrai nom Fabio Henrique Tavares, Fabinho (12 M€) est libre de tout contrat et dans l’attente d’un nouveau challenge. Lui qui a voyagé au Brésil (Fluminense), au Portugal (Rio Ave), en France (AS Monaco), en Angleterre (Liverpool) et enfin en Arabie Saoudite (Al-Ittihad), intéresse désormais la Grèce et le club de l’Olympiakós. Le milieu défensif de 32 ans pourrait ainsi découvrir Athènes et ses vestiges antiques.

Leon Goreztka (12 M€), comme son compatriote Julian Brandt, a vécu des saisons très délicates au Bayern Munich. Le milieu de terrain de 31 ans a totalement perdu sa place de titulaire aux côtés de Joshua Kimmich dans l’entrejeu bavarois. C’est son jeune compatriote Aleksandr Pavlovic qui l’a remplacé. Le FC Barcelone est intéressé par son profil, tout comme la Juventus, Beşiktaş, ou encore le Chicago Fire (MLS).

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Il était pourtant entré dans l’histoire de Tottenham en mai 2025 en remportant le premier succès européen des Spurs depuis 41 ans (1984), l’international malien Yves Bissouma (10 M€) a décidé de quitter le club londonien cette saison à l’issue de son contrat. Si les rumeurs sont très discrètes au sujet du milieu de 29 ans, plusieurs équipes auraient manifesté un semblant d’intérêt : Benfica, Valence, Celta Vigo, Fulham et Amedspor.

Adama Traoré, Riyad Mahrez et Dani Carvajal : de l’expérience gratuite

La carrière d’Adama Traoré (6 M€) n’aura jamais pris la trajectoire qui lui était destinée jeune, dans le centre de formation le plus prestigieux d’Europe : la Masia. L’ailier espagnol de 30 ans aura connu quatre clubs (Wolverhampton, Barcelone, Fulham et West Ham) durant les quatre dernières années. S’il n’est pas le joueur qui demandera le salaire le plus élevé à sa signature, seul Benfica fait actuellement office de rumeur pour lui.

Il a fêté ses 35 bougies, le 21 février dernier : l’Algérien Riyad Mahrez (5 M€) a mis un terme à sa carrière internationale avec les Fennecs à l’issue de la Coupe du monde 2026. Placé aujourd’hui sur le marché des agents libres, l’ancien ailier de Manchester City songe aussi à mettre un terme à sa carrière professionnelle. La seule façon pour lui de ne pas le faire, serait de retrouver un nouveau club rapidement. Al-Qadsiah FC et l’OM sont intéressés.

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Enfin, le dernier joueur de cette liste des douze se nomme Dani Carvajal (4 M€), le légendaire latéral droit du Real Madrid. L’Espagnol de 34 ans aura disputé 450 matchs sous la tunique merengue et remporté 27 titres, dont 4 Liga et 6 Ligues des champions. S’il pense lui aussi arrêter avec le monde professionnel, l’Inter Milan surveille tout de même sa situation. Il serait un renfort d’expérience de taille.