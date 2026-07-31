Mercato OL : Coup dur ! Une star offensive sur le départ !

Une vente inattendue pourrait venir totalement bousculer les plans offensifs de l’OL cet été. Un cador allemand serait très intéressé par un ailier du club rhodanien, qui vient à peine de reprendre la compétition.

Mercato OL : Malick Fofana dans le viseur du RB Leipzig

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Décidément, le RB Leipzig a prévu de jouer de très mauvais tours aux clubs français durant ce mercato estival. Après avoir mené en bateau le Paris Saint-Germain dans le dossier Yan Diomandé, le club allemand souhaiterait enrôler un joyau belge de l’Olympique Lyonnais.

La vente record, dans les prochains jours, de l’international ivoirien au Real Madrid va rapporter pas moins de 130 millions d’euros au RBL. Ainsi, les pensionnaires de la Red Bull Arena disposent de moyens colossaux pour remplacer le futur joueur de la Casa Blanca.

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Ce vendredi matin, Bild a dressé la liste des prétendants au poste d’ailier gauche souhaité par le troisième de Bundesliga la saison dernière. Parmi Francisco Conceição, Paul Nebel, Ethan Nwaneri, Tyler Dibling et Said El Mala, figure aussi Malick Fofana.

Le natif d’Alost, en Belgique, plaît énormément à Leipzig, qui verrait en lui le parfait successeur de Yan Diomandé. Âgé de 21 ans, il est valorisé à 30 millions d’euros par Transfermarkt, ce qui correspond à la somme que les Allemands sont prêts à mettre sur lui, révèle Bild.

Une situation très particulière pour Fofana avec l’OL

Ce qui reste à savoir désormais, c’est si Lyon est vendeur concernant son ailier belge. A priori, pas du tout, mais le club rhodanien a besoin de dégraisser. Pour rappel, la DNCG a imposé « un encadrement de la masse salariale » des Gones le 26 juin dernier. La formation de Paulo Fonseca est ainsi dans l’obligation de trouver une solution au plus vite.

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Si Alfonso Moreira, seul départ du club à ce jour, a rejoint le Bayer Leverkusen pour 30 millions d’euros, le faible salaire qu’il percevait dans le Rhône ne permet pas de répondre aux exigences du gendarme financier du football français. En revanche, Malick Fofana fait, lui, partie des dix plus gros salaires de l’OL. De quoi faire réfléchir Matthieu Louis-Jean.

De plus, le joueur formé à La Gantoise revient d’une très grosse blessure (entorse grave de la cheville droite) survenue en octobre 2025 contre Strasbourg. Il vient donc tout juste d’effectuer son retour dans le groupe lyonnais lors des derniers matchs de préparation. S’il est entré plusieurs fois, il n’est toujours pas apte à enchaîner 90 minutes.

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Son entraîneur a récemment confié à propos de son état physique : « Le secteur médical a encore des doutes en ce moment. La vérité, c’est que Malick a recommencé cette saison avec des douleurs. Il est mieux, mais les chirurgiens doivent faire un point. » Des nouvelles peu rassurantes qui pourraient pousser Lyon à le vendre cet été, tant qu’il a encore une belle cote sur le marché.