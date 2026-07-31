Mercato OM : Surprise, Lorenzi négocie un accord à Leipzig

Le mercato de l’OM réserve encore quelques surprises. Le directeur sportif Grégory Lorenzi a entamé discrètement des négociations avec un latéral droit du RB Leipzig.

Mercato OM : Grégory Lorenzi en négociations pour Lutsharel Geertruida

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C’est une priorité pour l’Olympique de Marseille ! Bruno Genesio souhaite impérativement recruter un nouveau latéral droit durant ce mercato. Un message reçu 5/5 par la direction de l’OM qui explore plusieurs pistes pour renforcer son couloir droit. Et l’une d’entre elles mène à Lutsharel Geertruida.

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L’international néerlandais est de retour au RB Leipzig après un prêt mitigé à Sunderland. Ses 28 rencontres disputées en Premier League n’ont pas convaincu le club anglais de le conserver. Et la direction du RB Leipzig aimerait bien de se séparer de lui durant ce mercato. Une occasion sur laquelle l’OM a vite sautée.

Une cible de longue date pour l’Olympique de Marseille

La Provence le confirme, l’Olympique de Marseille a noué les contacts avec le club allemand. Son directeur sportif Grégory Lorenzi mène actuellement les négociations en vue de ficeler au plus vite cette opération. D’autant plus que Lutsharel Geertruida est une ancienne cible marseillaise.

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Le défenseur de 26 ans était courtisé sous l’ère Pablo Longoria. Cette tentative manquée n’a pas dissuadé l’OM. Même si les discussions se heurtent à un obstacle de taille. Lutsharel Geertruida percevrait environ 5 millions d’euros par an. Le club allemand refuserait de prendre en charge une partie de ce salaire lors d’un éventuel prêt. Grégory Lorenzi poursuit les échanges en vue d’aboutir à un accord.