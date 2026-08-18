Mercato Barça : Le grand retour de Sergio Busquets acté !

L’histoire d’amour entre le FC Barcelone et ses légendes s’enrichit d’un tout nouveau chapitre. Quatre ans après son départ du FC Barcelone en tant que joueur, et un an après avoir raccroché définitivement ses crampons, Sergio Busquets fait son grand retour au sein de son club de cœur. Mais cette fois-ci, l’ancien maître à jouer de la Roja ne rechaussera pas les crampons : c’est dans le costume d’entraîneur adjoint de l’équipe réserve qu’il reprend officiellement du service en Catalogne.

Une reconversion naturelle de l’autre côté du terrain

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Pour les amoureux du club catalan, cette transition vers le banc de touche ressemble à une évidence absolue. Considéré durant plus d’une décennie comme l’une des plus grande intelligence de jeu de l’histoire du football, le Catalan a toujours incarné un véritable entraîneur sur la pelouse.

Son sens du placement, son sens du jeu et sa capacité unique à dicter le tempo des rencontres et de sortir des pressings adverses faisaient déjà de lui le relais privilégié de Pep Guardiola et de Vincente Del Bosque notamment.

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En choisissant d’intégrer le staff de l’équipe réserve du Barça, la légende espagnole opte pour une démarche humble et méthodique. L’objectif est clair : accumuler de l’expérience, se confronter aux réalités du métier d’entraîneur au quotidien et transmettre son savoir à la jeunesse dorée de la Masia.

Dans les pas illustres de Pep Guardiola

Cette décision s’inscrit dans la plus pure tradition de l’institution barcelonaise. En faisant ses premières armes avec l’équipe réserve, Sergio Busquets marche directement dans les pas de figures emblématiques du club. Avant de régner sur l’Europe, Pep Guardiola avait lui aussi commencé son apprentissage sur le banc de la réserve catalane.

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Ce schéma offre à Busquets un cadre idéal pour monter progressivement en grade. Loin de la pression médiatique étouffante qui entoure l’équipe première, il pourra développer ses propres idées tactiques tout en restant imprégné du jeu de position qui fait l’identité du Barça.

Un avenir prometteur au cœur du projet catalan

L’arrivée de l’ancien numéro 5 blaugrana au sein de l’encadrement des jeunes constitue également une nouvelle majeure pour la formation barcelonaise. Les espoirs du club bénéficieront au quotidien des conseils avisés de l’un des meilleurs milieux défensifs de l’histoire du football. À travers ce retour très attendu, le FC Barcelone prépare pas à pas l’avenir de son encadrement technique.

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Si le chemin vers l’équipe première reste encore long, Sergio Busquets pose aujourd’hui la première pierre d’une carrière d’entraîneur que beaucoup prédisent déjà grandiose sur les bancs européens.