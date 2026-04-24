Mercato OM : Guardiola prêt à offrir un cadeau à Marseille

L’OM, dans le rouge financièrement, pourrait encaisser un joli chèque grâce à l’un de ses anciens milieux. Manchester City de Pep Guardiola fonce sur Azzedine Ounahi.

Mercato OM : Pep Guardiola aimerait attirer Azzedine Ounahi à Man City

L’Olympique de Marseille est en proie à des difficultés financière. Une perte abyssale avoisinant les 105 millions d’euros selon le dernier rapport de la DNCG. L’OM devra donc vendre cet été afin de soulager un peu ses financiers. Plusieurs cadres à forte valeur marchande seront invités à s’en aller.

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L’OM pourrait cependant encaisser un joli chèque grâce à l’un de ses anciens joueurs : Azzedine Ounahi. Le milieu de terrain marocain rayonne sous les couleurs de Girona par sa maîtrise technique et sa vision de jeu. Ses prestations solides en Espagne (4 buts et 3 passes décisives en 17 matchs) ont même capté l’attention de Manchester City.

Une clause de 20 % sur sa future revente

Pep Guardiola recherche « un joueur techniquement doué capable de contrôler le rythme du jeu ». Il verrait même en Azzedine Ounahi une option idéale pour succéder à Bernardo Silva, indique Fichajes. Les Anglais seraient prêts à activer sa clause libératoire de 20 millions d’euros.

🚨🇲🇦 𝗠𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗖𝗜𝗧𝗬 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗟𝗘𝗩𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗟𝗔𝗨𝗦𝗘 𝗟𝗜𝗕𝗘́𝗥𝗔𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗢𝗨𝗡𝗔𝗛𝗜 !!! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿😳



Selon Fichajes, Man City pourrait activer la clause de 𝟮𝟬 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗗'𝗘𝗨𝗥𝗢𝗦 de Azzedine Ounahi pour succéder à Bernardo Silva ! 💰… pic.twitter.com/WZJfnnDceI — Actu Foot Maroc (@ActuFootMaroc) April 23, 2026

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Une telle opération serait aussi bénéfique à l’OM. Car lors de son départ vers l’Espagne, l’état-major marseillais avait intégré une clause de 20 % sur sa future revente. L’OM pourrait donc percevoir 4 millions d’euros sur un futur transfert d’Ounahi à Man City . Cette somme apaiserait un peu ses finances.