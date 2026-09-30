Gjivai Zechiël : Feyenoord fixe un prix, Arsenal et Chelsea devant Lille

Lille OSC a tenté sa chance deux fois cet été pour Gjivai Zechiël, mais sans sans succès. Seulement deux mois plus tard, le milieu de Feyenoord a changé de catégorie. C’est maintenant Arsenal et Chelsea qui le suivent en vue du mercato de janvier, et le club de Rotterdam qui a vu venir la menace l’a prolongé jusqu’en 2029.

Gjivai Zechiël, ce que disent les rapports sur Arsenal et Chelsea

L’information vient de CaughtOffside. Selon ce média, les recruteurs d’Arsenal et de Chelsea surveillent Zechiël de près avant le mercato d’hiver, et ceux des Gunners seraient revenus avec des rapports très positifs. Le site anglais évoque une valorisation d’au moins 30 millions d’euros côté Feyenoord.

Chelsea a prestement besoin de se renforcer à cause des blessures qui touchent son milieu. Arsenal dispose lui déjà d’un effectif bien fourni à ce poste mais continue de pousser ses cartes sur ce dossier. On sait que Tottenham, Aston Villa, Brighton, Nottingham Forest et même Liverpool FC ont déjà commandé des rapports détaillés sur le natif de Rotterdam (Pays-Bas) âgé de 22 ans.

Lille recalé à 10 puis 17 millions d’euros

Le LOSC avait pourtant pris une belle avance sur ce dossier en s’accordant avec les représentants du joueur sur ses conditions financières. Début août, on apprenait de source proche du dossier qu’une offre de 10 millions d’euros venait d’être rejetée. Feyenoord alors disait compter sur le joueur et lui proposait une prolongation, alors même que son contrat courait jusqu’en juin 2028. La dernière proposition lilloise, avec des bonus compris, a atteint jusqu’à 17 millions d’euros, d’après CaughtOffside. Elle aurait tout simplement été rejetée comme la précédente. Le suivi du dossier côté nordiste se trouve dans notre rubrique LOSC.

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Entre cette offre et le seuil évoqué en Angleterre, l’écart atteint au moins les 13 millions d’euros. La prolongation signée mi-septembre ajoute une année supplémentaire au contrat précédent et prive un acheteur de l’argument d’une échéance proche. Transfermarkt a suivi le mouvement : dans sa mise à jour du 25 septembre, la valeur estimée du milieu est passée de 10 à 20 millions d’euros.

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Zechiël à Feyenoord : 5 buts et 4 passes décisives en sept journées

Sous Giovanni van Bronckhorst, Zechiël a été titulaire lors des sept premières journées d’Eredivisie. Il a marqué 5 buts et délivré 4 passes décisives en 597 minutes. Il a obtenu une note moyenne de 8,43, avec 89,4 % de passes réussies et 55,3 % de duels gagnés plus 8 dribbles réussis. Aujourd’hui, il compte parmi les milieux défensifs les plus prometteurs, une étiquette qui colle pour le moment mal à son volume offensif.

En quatre matchs, tous joués en intégralité, il a inscrit 3 buts, dont un doublé contre Cambuur (5-2) et un but face à Go Ahead Eagles (2-2), puis délivré une passe décisive lors de la victoire 1-0 chez le Sparta Rotterdam. L’Eredivisie l’a élu joueur du mois. Sur le site de la ligue, l’ancien milieu de l’Ajax Lasse Schöne affirmait à son propose : « Il se projette plus souvent dans la surface adverse et il est devenu plus décisif, avec des buts et des passes décisives. »

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Une convocation chez les Pays-Bas, pas encore de sélection

Le 18 septembre, Xavi Hernández l’a retenu dans sa première liste de sélectionneur des Pays-Bas, aux côtés de Ruben van Bommel. Zechiël n’a pourtant pas disputé le match contre l’Allemagne du 24 septembre. Le jour même, Waterweg Sport annonçait qu’il basculait chez les Espoirs de Michael Reiziger, qui jouent les éliminatoires de l’Euro contre la Norvège, la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine. Il compte 10 sélections et 4 buts dans cette catégorie.

Formé à Rotterdam, relancé par deux prêts

Né à Rotterdam le 1er juin 2004, il est passé par le Sparta avant d’intégrer le centre de formation de Feyenoord en 2018. Ses débuts en équipe première datent du 27 août 2023. Le club l’a prêté au Sparta Rotterdam en février 2025, puis au FC Utrecht pour la saison 2025-2026, où il a disputé 34 matchs de championnat. Cité par Flashscore au moment de prolonger, il expliquait : « Je suis reconnaissant pour la confiance que Feyenoord m’accorde. Je me sens chez moi ici et je sais que je peux encore beaucoup progresser. »

Gjivai Zechiël en questions

À quel poste joue Gjivai Zechiël ?

Milieu central. FotMob le classe en milieu défensif, mais il se projette souvent et a déjà marqué 5 buts en Eredivisie cette saison.

Jusqu’à quand Zechiël est-il sous contrat avec Feyenoord ?

Jusqu’en 2029, depuis sa prolongation de septembre 2026. Son contrat précédent s’arrêtait en juin 2028.

Combien Lille a-t-il proposé pour Gjivai Zechiël ?

10 millions d’euros début août, puis 17 millions bonus compris selon CaughtOffside. Feyenoord a refusé les deux offres.

Gjivai Zechiël est-il international néerlandais ?

Il a été convoqué pour la première fois en équipe A en septembre 2026, sans jouer. Il a ensuite rejoint les Espoirs, avec qui il compte 10 sélections.