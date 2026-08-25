Mercato ASSE : KSV tient une offre concrète pour Kevin Pedro

L’ASSE a reçu une offre concrète pour Kevin Pedro. Mais la première réponse des Stéphanois est tombée sans détour : ils ont rejeté la proposition.

Mercato : L’ASSE repousse la proposition d’un club pour Kevin Pedro

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Titulaire dans l’équipe de l’ASSE ce début de saison, Kevin Pedro a séduit un club Outre-Manche et un autre dans l’élite en France, mais leurs identités ne sont pas révélées. « Un club de Premier League et un club de Ligue 1 sont chauds sur le dossier », indique la source.

Cependant, Peuple-Vert affirme qu’une offre ferme a été transmise à Kilmer Sports Ventures, groupe canadien propriétaire de l’AS Saint-Etienne, pour recruter le défenseur de 20 ans.

L’offre, dont le montant n’est pas connu, est arrivée sur le bureau du président Ivan Gazidis, mais elle a été repoussée après étude, à en croire le média spécialisé. La direction des Verts la juge insuffisante pour son jeune joueur très prometteur.

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A six jours de la fermeture du mercato estival, il n’est pas exclu que le club intéressé revienne à la charge sur le dossier de l’arrière central formé à l’ASSE. Il faut rappeler que le LOSC, le RC Strasbourg et le Stade Rennais sont les club dont l’intérêt est associé au numéro 39 des Verts depuis l’hiver.

Saint-Etienne pourra-t-elle résister jusqu’au bout pour son jeune défenseur ?

Lancé en Ligue 2, la saison dernière, par Eirik Horneland, Kevin Pedro s’est imposé dans l’équipe des Verts. Il avait également la confiance de Philippe Montanier, le successeur du Norvégien. Cette saison, il fait partie de l’équipe type du nouvel entraineur Ian Cathro.

Le natif de Carcassonne (Aude) a disputé les trois premières journées de Ligue 2 en intégralité. Il n’est donc pas sur le marché des transferts, mais plutôt dans le projet futur de KSV.

Jeune et très prometteur, Kévin Pedro est une valeur marchande sûre de l’AS Saint-Etienne. Si elle décide de le transférer plus tard, elle peut réaliser une grosse vente. Valorisé à 7 millions d’euros par Transfermarkt, il pourrait valoir une vingtaine de millions d’euros d’ici la fin de la saison, si sa cote continue de grimper.

Pedro vendu en Premier League comme Amougou à Chelsea ?

Cependant, une éventuelle offenbsive du club de la Premier League, doté d’un budget colossal, avant la fermeture du mercato, le 1er septembre, pourrait faire bouger les lignes dans le Forez. KSV pourrait ne pas y résister.

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Pour rappel, Chelsea avait arraché Mathis Amougou à l’ASSE en février 2025, grâce à une indemnité de 15 millions d’euros. Le milieu de terrain de 20 ans ne comptait pourtant que 17 apparitions en Ligue 1 avec son club formateur.