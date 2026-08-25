Mercato PSG : Alerte ! Ibrahim Mbaye s’éloigne de Liverpool

Sur le départ du côté du PSG depuis le début du mercato estival, Ibrahim Mbaye s’éloigne finalement de Liverpool qui refuse de surpayer. Selon le journal L’Équipe, l’attaquant de 18 ans se rapproche désormais d’un autre club, dont le nom n’a pas fuité pour le moment.

Mercato PSG : Ibrahim Mbaye trop cher pour Liverpool

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Il y a quelques jours, RMC Sport évoquait un accord contractuel entre Ibrahim Mbaye et Liverpool sur la base d’un contrat de cinq ans avant d’être démenti par le club anglais. Ce mardi, le quotidien L’Équipe rapporte que les Reds souhaitaient négocier avec le PSG un package incluant Bradley Barcola et le Titi. Une option écartée par Luis Campos qui a préféré des discussions séparées pour les deux joueurs.

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Pour laisser partir Mbaye, le club de la capitale a fixé la barre à 70 millions d’euros, un montant qui a refroidi Liverpool. Pour compenser le départ de Mohamed Salah, qui a rejoint Trabzonspor cet été, le Champion de Premier League fait de Bradley Barcola sa principale priorité pour cette dernière ligne droite du mercato estival. Alors que le Paris SG réclame 150 millions d’euros pour céder l’ancien ailier de Lyon, les pensionnaires d’Anfield n’entendent plus finaliser le dossier Mbaye.

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Dans ces conditions, le jeune international sénégalais s’est donc tourné vers une autre destination, selon le journal sportif, qui précise dans son édition du jour que le natif de Trappes s’est éloigné des Reds ces derniers jours tout en se rapprochant d’un autre club, dont le nom n’a pas encore filtré. De son côté, le double champion d’Europe en titre prépare déjà la succession d’Ibrahim Mbaye.

Adil Hamdani pour oublier Ibrahim Mbaye

Comme l’a rappelé Luis Campos récemment, « le mercato n’est pas encore fini » pour le Paris Saint-Germain. « D’ici à la fin du mercato, même du côté des arrivées, si on trouve une bonne opportunité, on va le faire », a notamment déclaré le conseiller sportif parisien au micro de Ligue 1+. L’Équipe confirme que le PSG travaille déjà en coulisses sur le remplacement de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye.

Concernant le dernier cité, le profil ciblé pour son remplacement serait un jeune à fort potentiel et polyvalent. Le nom de Laciné Megnan-Pavé a été cité, mais le Montpellier HSC a refusé de vendre son attaquant de 16 ans. Déterminé à compenser les départs, le PSG viserait désormais Adil Hamdani, natif de Paris et évoluant à l’Olympique Lyonnais.

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Ailier droitier de 17 ans, capable d’évoluer sur les deux côtés ainsi qu’en soutien d’un attaquant, il est lié à Lyon, où il est sous contrat aspirant. International français des moins de 17 ans, il compte quatre sélections. Lancé en pro en octobre dernier par Paulo Fonseca, Hamdani compte déjà sept apparitions en équipe première de l’OL (pour une passe décisive en Ligue Europa), et s’est vu proposer un premier contrat pro par sa direction depuis a plusieurs mois, mais il ne l’a toujours pas signé.

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Le PSG veut profiter de cette ouverture pour récupérer le jeune homme contre le paiement d’une indemnité de transfert. Laissé en tribune lors du Trophée des Champions contre le RC Lens puis non convoqué face au Stade Rennais pour la première journée de Ligue 1, Ibrahim Mbaye est amené à quitter le PSG d’ici la fin du mercato, à deux ans de la fin de son contrat.

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Le Champion d’Afrique 2025 évincé aspire à plus de temps de jeu, et le Paris Saint-Germain de son côté est prêt à tourner la page avec son jeune ailier, qui pourrait être remplacé dans le groupe de Luis Enrique par Adil Hamdani en provenance de Lyon.

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