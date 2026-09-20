Mercato PSG : Luis Campos cible la pépite Yassine Khalifi

Le PSG continue de surveiller de près les jeunes talents susceptibles de renforcer son projet à moyen et long terme. Le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur un jeune milieu marocain qui évolue actuellement en Belgique : Yassine Khalifi.

Mercato PSG : Yassine Khalifi vers Paris cet hiver ?

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Paris lorgne à nouveau vers le Nord. Après avoir suivi le joyau marocain Yassine Khalifi à Lille, la cellule de recrutement de la capitale réactive la piste. Cette fois, les émissaires parisiens observent ses prestations en Belgique. Âgé de 21 ans, le natif de Marrakech suscite un intérêt très vif du PSG, selon Transferfeed.

Sous la houlette de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a opéré certains changements. Le technicien espagnol insiste sur une nouvelle politique : dénicher, attirer et façonner les meilleurs jeunes talents. Le club parisien cherche de profils prometteurs pour bâtir son effectif de demain. Yassine Khalifi répond donc parfaitement aux critères fixés par la direction sportive.

Yassine Khalifi pour remplacer Fabián Ruiz ?

Selon les informations du média spécialisé Transferfeed, les dirigeants parisiens souhaitent passer à l’action lors du prochain mercato hivernal. Le Paris SG aura besoin de milieu de terrain si le départ de Fabian Ruiz est acté. Une offre colossale se prépare dans l’ombre, prête à faire vaciller la direction francilienne. Chelsea cible désormais Fabián Ruiz.

Les Blues préparent une offensive estimée à 70 millions d’euros pour arracher le milieu espagnol au Paris Saint-Germain dès le mois de janvier. Le profil du joueur séduit le club anglais, désireux de renforcer son entrejeu avec un élément d’expérience internationale. À 30 ans, l’international espagnol s’est imposé comme une pièce maîtresse du dispositif parisien.

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Son volume de jeu et sa maîtrise tactique attirent les convoitises, transformant cette rumeur en une véritable menace pour le club de la capitale. Cette somme XXL de 70 millions d’euros placerait le transfert parmi les opérations majeures de l’hiver.

Les pensionnaires du Parc des Princes pourraient ensuite entamer des pourparlers pour attirer Yassine Khalifi. Le parcours du milieu de terrain illustre sa trajectoire ascendante. Khalifi a rejoint le Sporting Charleroi il y a un peu plus d’un an, juste après son départ du centre de formation du LOSC.

Feu vert pour l’arrivée de Yassine Khalifi à Paris ?

En Belgique, le jeune crack s’est engagé pour un contrat initial de deux ans, assorti d’une option de deux saisons supplémentaires. Ce choix d’exil outre-Quiévrain lui a permis de gagner de temps de jeu et d’accélérer son développement chez les pros.

Sur le terrain, le joueur crève l’écran. Le Marocain se distingue d’emblée par une aisance technique remarquable et une vision du jeu très au-dessus de la moyenne. Sa qualité de passe déstabilise les lignes adverses. Du beau monde loue régulièrement sa capacité à dicter le rythme de la rencontre.

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De plus, sa sérénité impressionne dans les zones froides du terrain : il garde un sang-froid déconcertant sous le pressing ennemi, une qualité rare à son âge. Sa maîtrise du ballon saute aux yeux dès le premier coup d’œil. En se repositionnant sur Yassine Khalifi, Paris montre sa volonté d’anticiper. L’état-major du PSG n’a pas totalement perdu de vue les progrès du milieu marocain après son passage dans le Nord de la France.

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L’intérêt renouvelé du champion de France démontre que son profil colle parfaitement aux attentes du staff technique actuel. Les dirigeants parisiens étudient désormais les contours d’une future offensive auprès de la direction de Charleroi pour rapatrier le jeune talent dans l’Hexagone. Yassine Khalifi et ses dirigeants belges seraient ouverts à ce transfert vers Paris.

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