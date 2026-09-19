Accueil - ASSE - ASSE : Bernauer révèle son nouveau rôle clé dans le vestiaire

À deux jours du déplacement de l’ASSE à Metz, Maxime Bernauer a détaillé jeudi son rôle auprès de Ian Cathro et d’un groupe stéphanois particulièrement jeune. Le défenseur explique qu’il sert de relais au technicien écossais. Il veille aussi à faciliter l’intégration des nouveaux joueurs.

ASSE : Bernauer, le relais naturel de Cathro ?

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Maxime Bernauer s’est présenté devant les médias jeudi, avant le déplacement à Metz. Sa prise de parole a surtout permis de comprendre une chose : comment il s’est progressivement installé comme l’un des joueurs d’expérience sur lesquels Ian Cathro peut s’appuyer. Le défenseur assure que cette relation s’est construite sans consigne particulière.

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Bernauer assure : « Je suis resté moi-même. Ça a tout de suite bien matché avec le coach. On a des personnalités qui se complètent bien », explique le défenseur. Selon Bernauer, Cathro « a besoin aussi de relais ». Une responsabilité qui prend du relief dans un effectif où les joueurs de plus de 26 ou 27 ans se comptent sur les doigts d’une main.

Un vestiaire jeune, une expérience qui compte double ?

Le rôle de Maxime Bernauer ne s’arrête pas aux échanges avec l’entraîneur. Loin de là. Son passage à l’étranger lui a laissé une lecture fine des difficultés que traversent les recrues de l’ASSE : nouveau club, nouvel environnement, parfois nouvelle langue.

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Le défenseur raconte avoir conservé son travail de l’anglais après avoir servi de relais linguistique sous Eirik Horneland. Aujourd’hui, un adjoint bilingue facilite les échanges. Résultat : un vestiaire où français et anglais se croisent au quotidien, pendant que Ian Cathro progresse rapidement dans la langue de Molière.

Bernauer, le « grand frère » des nouveaux Verts ?

Cette expérience prend une autre dimension dès qu’il évoque l’accueil des recrues. Gautier Larsonneur, Julien Le Cardinal, Irvin Cardona : Bernauer dit avoir naturellement participé à leur mise en confiance. Pas besoin de grands discours. La simplicité a suffi.

« On a tout de suite mis les nouveaux dans les meilleures conditions pour que ça se passe super bien en dehors comme à l’entraînement », raconte-t-il. Il insiste sur un point : la personnalité des arrivants, qu’il décrit comme simples et faciles à intégrer, a fait le reste.

Ce rôle peut-il changer la donne pour l’ASSE ?

Le contexte donne du poids à cette responsabilité. Cinq victoires en ouverture de Ligue 2, puis un premier accroc : la défaite 2-1 à Dunkerque, juste avant le déplacement à Metz. Dans ce genre de séquence, les relais internes deviennent précieux. Ils maintiennent la cohésion d’un groupe encore en construction.

Le parcours de Bernauer nourrit aussi son discours. Il connaît l’environnement stéphanois. Il a traversé plusieurs configurations sportives depuis son arrivée. Son rôle dépasse donc le terrain : il devient un point de passage entre le staff et un vestiaire où la jeunesse domine.

Cathro a-t-il trouvé son homme de confiance ?

Le plus frappant, c’est le naturel de cette relation. Bernauer ne revendique aucun statut de capitaine ni de porte-parole officiel. Sa fonction s’est installée avec le temps, au fil des échanges et d’une confiance construite pas à pas avec Ian Cathro. « On a des personnalités qui se complètent bien », résume-t-il en conférence de presse.

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Pour l’ASSE, ce type de relais peut peser lourd quand les résultats mettent le collectif à l’épreuve. Bernauer apporte son expérience, sa connaissance du groupe, sa capacité à parler à tous les profils. Et dans un vestiaire jeune, savoir quand parler, quand écouter et quand tendre la main vaut parfois un bon tacle.