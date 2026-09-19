Accueil - ASSE - ASSE : Cathro déjà rattrapé par les mêmes fantômes qu’Horneland ?

L’ASSE s’apprête à défier Metz avec l’obligation de réagir après sa première défaite de la saison à Dunkerque (2-1), alors que les débuts de Ian Cathro commencent à être comparés à ceux d’Eirik Horneland. Avant cette 7e journée de Ligue 2, une statistique remet en perspective le bilan comptable du technicien écossais.

ASSE : Le premier accroc change-t-il déjà le regard sur Cathro ?

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L’ASSE a connu son premier coup d’arrêt à Dunkerque, et ce revers suffit à faire remonter quelques vieux souvenirs dans le Forez. Une donnée publiée par Dylan Dusart révèle qu’en cas de nouvelle défaite ou de nul à Metz, le bilan comptable de Cathro pourrait être inférieur à celui enregistré par Horneland au même stade la saison précédente.

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Le constat mérite toutefois d’être manié avec précaution. Une comparaison après seulement quelques journées ne permet pas de raconter toute une saison. Cathro bénéficie encore du crédit accumulé lors de ses premières sorties, mais le déplacement à Saint-Symphorien arrive avec une petite alerte clignotante au tableau de bord. Rien de dramatique. Mais suffisamment visible pour être commenté.

Pourquoi le souvenir de Homeland revient-il si vite ?

Le rapprochement avec Eirik Horneland s’explique surtout par la chronologie. La saison précédente, l’entraîneur norvégien avait lui aussi bénéficié d’un enthousiasme initial autour de son projet avant que les résultats ne deviennent plus irréguliers. Pour Cathro, la situation reste différente : il vient seulement d’essuyer son premier revers et doit encore installer durablement ses principes.

La statistique évoquée par Dylan Dusart apporte néanmoins un élément concret au débat. « Si l’ASSE ne bat pas Metz, à l’extérieur, le début de saison sera comptablement moins bon que l’an passé sous Horneland » Derrière cette phrase, il n’y a pas encore de verdict sur Cathro. Il y a simplement un indicateur qui rappelle que le classement et les points finiront toujours par rattraper les impressions.

Le groupe de Cathro peut-il remettre les compteurs à l’endroit ?

Pour ce rendez-vous, Cathro dispose d’un groupe de 20 joueurs. Mahmoud Jaber manque à l’appel alors qu’il poursuit sa récupération après son intervention chirurgicale, tandis que Paul Eymard et Marten-Chris Paalberg restent également absents et doivent continuer leur reprise progressive. La bonne nouvelle se nomme Jakob Breum.

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De retour dans le groupe de l’ASSE après une période de gestion, le milieu offensif apporte une solution supplémentaire à un secteur où figurent également Tamar Svetlin, Aron Csongvai, Nadir El Jamali, Adam Baalal, Augustin Boakye et Zuriko Davitashvili. Cathro avait d’ailleurs indiqué que Breum se sentait de mieux en mieux, une évolution qui pourrait lui permettre de retrouver progressivement du temps de jeu.

Metz peut-il déjà révéler le vrai visage des Verts ?

Le déplacement à Saint-Symphorien constitue surtout un nouveau révélateur. L’ASSE possède encore plusieurs arguments offensifs avec Thierno Ballo, Irvin Cardona et Joshua Duffus, tandis que le retour de Breum élargit les possibilités dans l’animation.

Après les deux buts encaissés à Dunkerque, la capacité à réagir collectivement sera particulièrement observée. Il faudra aussi surveiller ce que Cathro décidera de modifier, ou au contraire de conserver. C’est précisément là que le parallèle avec Horneland trouve ses limites : le contexte, l’effectif et le projet ne sont pas identiques.

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Une victoire à Metz ne transformerait pas magiquement le début de saison en réussite définitive, pas plus qu’un nouveau faux pas ne suffirait à condamner le projet. Pour l’instant, les Verts entrent dans une période où chaque résultat donnera davantage de matière aux comparaisons.

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Défenseurs : Nathan Kasia, Chico Lamba, Sohaib Nair, Joao Ferreira, Kevin Pedro, Julien Le Cardinal, Ben Old, Maxime Bernauer

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Milieux : Aron Csongvai, Tamar Svetlin, Nadir El Jamali, Adam Baalal, Augustin Boakye, Jakob Breum, Zuriko Davitashvili

Attaquants : Thierno Ballo, Irvin Cardona, Joshua Duffus