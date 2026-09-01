Mercato FC Nantes : Direction Belgique pour Bahmed Deuff

Fin de mercato agitée au FC Nantes. Bahmed Deuff s’en va. Le jeune crack va rejoindre le Royal Antwerp, en Belgique.

Mercato FC Nantes : Bahmed Deuff attendu en Belgique

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Pluie de départs au FC Nantes cet été. Formé au club, Bahmed Deuff plie aussi bagage. La pépite de 20 ans s’envole vers la Belgique pour rejoindre le Royal Antwerp. Selon L’Équipe, les deux clubs s’accordent sur un prêt d’une saison. L’opération inclut une option d’achat fixée à 2 millions d’euros.

Malgré son potentiel évident, le joueur n’a pas pu s’imposer en équipe première. Nantes s’en sépare et vise un joli chèque. Ce départ passe très mal auprès du public. Les fans regrettent de voir filer un pur produit de l’académie avant même qu’il ne s’impose en Ligue 1.

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La pilule est d’autant plus amère que le montant fixé pour son transfert définitif paraît dérisoire. Si le jeune Français explose sous ses nouvelles couleurs, Antwerp réalisera une affaire en or. Les dirigeants nantais risquent alors de regretter amèrement ce choix précipité. Deuff, lui, compte bien faire regretter au FC Nantes son manque de patience.

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Les Kita ont acté plusieurs départs cet été. Après la descente en Ligue 2, il est nécessaire de lancer l’opération dégraissage pour maintenir les voyants du compte au vert. Dans le sens des arrivées, de nombreux joueurs sont recrutés. Le coach Grégory Poirier a un effectif au top et peut viser la montée en Ligue 1.