Accueil - ASSE - ASSE : Larsonneur rattrapé par ses doutes avant Metz

‎L’ASSE reste en tête de la Ligue 2 malgré sa première défaite de la saison à Dunkerque, mais Gautier Larsonneur se retrouve de nouveau au centre des interrogations. À deux jours du déplacement à Metz, le gardien stéphanois doit composer avec une concurrence renforcée et une pression qui ne faiblit pas.

‎ASSE : Quand le premier accroc réveille un vieux débat

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‎Cinq victoires de suite de l’ASSE avaient suffi à éloigner les discussions autour de Gautier Larsonneur. La défaite 2-1 concédée à Dunkerque lors de la sixième journée a brutalement ramené le sujet sur le devant de la scène. Les deux tirs cadrés adverses ont fini au fond des filets, dont celui qui a permis aux Nordistes de renverser les Verts après leur ouverture du score.

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‎Le portier de 29 ans n’est évidemment pas l’unique responsable de cette soirée manquée. Le collectif stéphanois a lui aussi perdu en maîtrise après la pause. Mais son intervention sur le deuxième but a alimenté les interrogations concernant son placement et sa capacité à intervenir dans les moments où une rencontre peut basculer.

Larsonneur de nouveau sous pression

‎C’est dans ce contexte que Peuple Vert remet une pièce dans la machine. D’après le média spécialisé, la question du gardien ne peut être totalement évacuée dans la course à la montée, tout en reconnaissant que le rendement défensif dépend également du bloc placé devant lui.

‎« Le collectif qui évolue devant lui n’est pas non plus irréprochable. Mais cette responsabilité partagée ne doit pas servir d’excuse permanente », estime-t-on. Une appréciation qui résume le dilemme actuel : protéger un gardien expérimenté après un mauvais match ou considérer que certains signes doivent être pris au sérieux.

‎Six buts encaissés, mais un bilan qui reste solide

‎Les statistiques racontent toutefois une histoire moins alarmante que les débats. Après six journées, l’AS Saint-Etienne compte 15 points et demeure leader de Ligue 2. Les Stéphanois ont également conservé leur cage inviolée à deux reprises, contre Sochaux et Grenoble.

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‎Le total de six buts encaissés en six rencontres doit donc être replacé dans son contexte. Saint-Étienne avait commencé son championnat par cinq succès consécutifs avant de tomber à Dunkerque. La dernière rencontre constitue davantage un signal à surveiller qu’une preuve définitive d’un problème au poste de gardien.

‎Ndiaye et Lavallée, deux ombres derrière Larsonneur

‎La donne est néanmoins différente cette saison. Gautier Larsonneur n’est plus entouré du même degré d’incertitude derrière lui. Arrivé de Sarpsborg durant l’été, Mamour Ndiaye, 20 ans, a déjà disputé 39 rencontres avec le club norvégien et possède une expérience du championnat de première division. Il est lié aux Verts jusqu’en 2030.

‎Lucas Lavallée complète également le groupe professionnel après avoir joué 31 matchs avec Châteauroux la saison précédente. Cette profondeur supplémentaire ne signifie pas que le titulaire est immédiatement menacé. Elle augmente toutefois mécaniquement la pression sur chaque prestation, surtout après une erreur remarquée.

‎Metz arrive avec une question dans les gants

‎À court terme, un changement paraît prématuré. Larsonneur reste le numéro un depuis le début de la préparation et son contrat avec l’ASSE court jusqu’en juin 2028. Une seule défaite ne suffit pas, à elle seule, à bouleverser une hiérarchie installée. Mais le déplacement à Metz, programmé samedi 19 septembre, arrive à un moment révélateur.

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