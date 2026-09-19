Accueil - ASSE - Metz-ASSE : Les voyants sont au vert pour une victoire de Sainté

L’ASSE se déplace ce samedi à Metz pour la 7e journée de Ligue 2 avec plusieurs indicateurs favorables malgré son revers concédé à Dunkerque. Les Verts peuvent notamment s’appuyer sur leur historique face aux Grenats et sur une statistique de domination particulièrement forte depuis le début de la saison.

Metz-ASSE : Pourquoi Saint-Étienne peut-il croire à un nouveau coup à Metz ?

La suite après cette publicité

L’ASSE aborde ce rendez-vous avec des arguments qui dépassent le simple classement. D’après Opta, deux données significatives placent les Verts en position favorable. Les Stéphanois ont déjà battu Metz à 62 reprises et ont passé 54 % du temps de jeu réel en tête depuis le début de cette Ligue 2. Aucun autre club du championnat ne fait mieux dans cette catégorie.

Lire aussi : Metz-Saint-Etienne : la préfecture de la Moselle interdit les fans stéphanois

À voir

OM : Alerte, Bruno Genesio commence sérieusement à douter

Cette statistique révèle une équipe qui prend régulièrement les commandes de ses rencontres. Elle ne garantit évidemment pas le succès à Saint-Symphorien, mais elle donne une indication intéressante sur la capacité des hommes de Ian Cathro à imposer leur rythme. Après la défaite 2-1 à Dunkerque, la réaction collective sera toutefois très attendue.

Le passé entre les deux clubs peut-il encore peser ?

Cette rencontre sera la 120e entre Metz et l’AS Saint-Etienne. Une longévité remarquable qui donne à cette affiche une dimension particulière, même si les chiffres historiques ne suffisent jamais à prédire le résultat d’un match de football. Les 62 victoires stéphanoises recensées par Opta constituent néanmoins un repère fort.

Lire aussi : Larsonneur rattrapé par ses doutes avant Metz

Les Verts connaissent donc plutôt bien le chemin vers la victoire face aux Grenats. Reste à savoir si cette vieille habitude résistera aux réalités d’une nouvelle confrontation, dans un Saint-Symphorien où la pression sera forcément présente.

Larsonneur peut-il transformer les critiques en réponse sportive ?

C’est l’autre interrogation de taille avant Metz-ASSE. Gautier Larsonneur a été vivement discuté après son match à Dunkerque, où il a encaissé deux buts sur les deux tirs cadrés auxquels il a été confronté. Son positionnement sur la seconde réalisation nordiste a notamment alimenté les critiques. Ian Cathro a pourtant choisi de maintenir sa confiance au gardien de 29 ans.

À voir

Classique OM-PSG : Les ultras parisiens se moquent du Vélodrome vide

Lire aussi : ASSE : Larsonneur sous pression, Cathro prend sa défense

En conférence de presse, l’entraîneur stéphanois a refusé de réduire la défaite à la responsabilité de son portier : « Je ne pense pas que ce soit le moment d’individualiser tout ça. » Le technicien a également expliqué : « Je suis même davantage content quand on flatte les joueurs en cas de victoire et qu’on me blâme moi en cas de défaite. Cela leur laisse de la place pour travailler et s’améliorer. »

Que traduit vraiment la dynamique de l’ASSE ?

Au-delà du bruit provoqué par la défaite à Dunkerque, le début de saison apporte un élément de contexte important. Avec 54 % du temps de jeu passé en position de leader au cours de ses rencontres, l’ASSE affiche une capacité supérieure à ses concurrents à prendre l’avantage et à installer les matches dans un scénario favorable.

Le onze attendu apporte aussi quelques repères. Larsonneur devrait conserver sa place, avec Pedro, Le Cardinal, Naïr et Bernauer devant lui. Csongvai et Svetlin sont pressentis au milieu, tandis que Boakye, Breum, Davitashvili et Cardona devraient composer le secteur offensif.

À voir

OL-Stade Rennais : 3 raisons de croire au coup parfait à Lyon

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Bernauer révèle son nouveau rôle clé dans le vestiaire

ASSE : Bernauer identifie les failles avant le déplacement à Metz

À voir

PSG : Al-Khelaïfi visé par une enquête pour les droits TV de la L1

Sur le papier, les voyants sont donc nombreux au vert. Mais Metz reste un déplacement, et le football a cette fâcheuse habitude de rappeler que les statistiques ne marquent jamais les buts à la place des joueurs.