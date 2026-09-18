ASSE : Larsonneur sous pression, Cathro prend sa défense

L’ASSE a vu Gautier Larsonneur ciblé après sa prestation lors de la défaite contre Dunkerque, la première des Verts cette saison en Ligue 2. Présent en conférence de presse jeudi, Ian Cathro a publiquement soutenu son gardien et refusé de réduire le revers nordiste à une erreur individuelle.

ASSE : Larsonneur plus que jamais protégé par Cathro ?

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La défaite 2-1 concédée à Dunkerque a placé Gautier Larsonneur sous les projecteurs. Sur le deuxième but encaissé par Saint-Étienne, son positionnement a notamment été pointé du doigt. Une séquence qui intervient alors que le gardien stéphanois faisait déjà l’objet de commentaires négatifs depuis plusieurs mois. Dans des propos sur le site du club, Ian Cathro n’a pourtant pas souhaité désigner son numéro 30 comme responsable principal.

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Cathro estime qu’il « ne pense pas que ce soit le moment d’individualiser tout ça », a expliqué l’entraîneur écossais devant les journalistes. Une manière claire de replacer cette erreur dans le fonctionnement collectif de son équipe, plutôt que de laisser son portier porter seul le poids de la défaite.

Une défense qui intervient au moment où la pression monte ?

Le discours du technicien ne s’arrête pas là. Cathro a même choisi de déplacer volontairement la responsabilité vers lui lorsque les résultats se compliquent. « Je suis même davantage content quand on flatte les joueurs en cas de victoire et qu’on me blâme moi en cas de défaite. Cela leur laisse de la place pour travailler et s’améliorer », a déclaré Cathro en conférence de presse.

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Cette sortie intervient dans un contexte particulier pour Larsonneur. Le gardien a perdu le brassard de capitaine depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, au profit de Julien Le Cardinal, mais conserve sa place dans les buts. Après six journées de Ligue 2, il demeure le titulaire indiscutable de Saint-Étienne.

Ndiaye et Lavallée, deux concurrents prêts à bousculer la hiérarchie ?

La situation de l’effectif explique aussi pourquoi un changement précipité serait délicat. L’ASSE a recruté Mamour Ndiaye et Lucas Lavallée durant l’été, mais les deux portiers disposent d’une expérience limitée au niveau professionnel. Ndiaye, arrivé de Sarpsborg 08 pour environ un million d’euros, n’a pour l’instant joué qu’avec la réserve stéphanoise.

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Lucas Lavallée possède davantage de vécu, avec 46 rencontres de National à son actif, mais il n’a encore jamais disputé de match avec l’équipe première lors de ses passages au LOSC et au Paris Saint-Germain. Dans ces conditions, Larsonneur conserve un avantage évident : celui de connaître les exigences du poste à Saint-Étienne et les spécificités de la Ligue 2.

Larsonneur, une légitimité toujours contestée ?

Les statistiques apportent néanmoins une nuance importante. Avec 62,5 % d’arrêts, Larsonneur figure seulement au 16e rang des gardiens de Ligue 2 dans ce classement précis. Ce chiffre ne suffit évidemment pas à résumer ses performances, mais il montre que le débat sportif existe bel et bien, indépendamment des critiques portant sur son comportement extra-sportif.

Pour autant, rien n’indique à ce stade que Cathro envisage de bouleverser sa hiérarchie. Saint-Étienne a construit un effectif largement renouvelé et vient seulement de connaître son premier revers. Dans ce contexte, conserver de la stabilité dans les cages peut constituer un choix logique, tandis que les deux recrues devront encore patienter avant de prétendre détrôner le titulaire.

Pourquoi le prochain match pèsera lourd dans la perception de Larsonneur ?

Le véritable enjeu se situe désormais dans la réaction du gardien. Une erreur peut faire basculer un match, mais les suivantes déterminent souvent la manière dont elle est perçue. Cathro vient de lui offrir une protection publique, à Larsonneur de répondre sur le terrain, sans forcément chercher à effacer son erreur à chaque intervention.

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Le message de l’entraîneur est finalement clair : pas question de transformer une défaite collective en procès individuel. La concurrence existe, les critiques aussi, mais la hiérarchie demeure inchangée. Pour Gautier Larsonneur, la meilleure réponse reste donc celle qu’il peut apporter avec ses gants.