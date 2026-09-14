ASSE : Ian Cathro annonce une bonne nouvelle avant Metz

Absent de la feuille de match de l’ASSE à Dunkerque (1-2), Mahmoud Jaber ne suscite pas d’inquiétude particulière dans le staff d’Ian Cathro, malgré une gêne ressentie à l’entraînement avant la rencontre. L’entraîneur stéphanois a assuré que le milieu de terrain ne souffrait pas d’un problème sérieux.

ASSE : Ian Cathro face à l’absence de Mahmoud Jaber

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L’absence de Mahmoud Jaber à Dunkerque avait forcément attiré l’attention. Le milieu de terrain n’était pas inscrit sur la feuille de match alors qu’il avait déjà connu une longue période loin des terrains. De quoi susciter quelques interrogations.

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Interrogé, Ian Cathro a toutefois rapidement apporté des précisions sur la situation de l’international israélien. « L’absence de Jaber ? Mahmoud a été longtemps écarté des terrains. Il a ressenti une gêne sur son dernier entraînement. Je sais que ce n’est pas un gros problème le concernant, mais on doit faire preuve de sérieux et de calme le concernant », a expliqué l’entraîneur de l’ASSE après la défaite dans le Nord.

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Le staff stéphanois entend néanmoins gérer la situation de Jaber avec précaution. Après sa longue absence, le joueur doit retrouver progressivement son rythme et ses sensations, ce qui pousse le club à ne prendre aucun risque avec une éventuelle gêne. Cette prudence vise notamment à éviter une rechute ou une nouvelle interruption de plusieurs semaines. L’absence de Jaber à Dunkerque s’inscrit donc davantage dans cette volonté de préserver son retour que dans la crainte d’une nouvelle blessure importante.

Mahmoud Jaber pourrait revenir rapidement

La principale information à retenir avant Metz reste ainsi rassurante pour l’ASSE. Ian Cathro ne fait pas état d’un problème sérieux et aucune nouvelle longue indisponibilité ne semble se profiler pour le milieu de 26 ans.

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Aucune date précise de retour n’a toutefois été communiquée. Mahmoud Jaber pourrait donc rapidement retrouver le groupe stéphanois, alors que les Verts viennent de connaître leur premier revers de la saison après cinq victoires consécutives en Ligue 2.