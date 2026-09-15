Accueil - Lyon - OL – Rennes : Mathieu Vernice au sifflet, mauvaise nouvelle pour les Lyonnais ?

L’OL connaît l’arbitre qui dirigera la réception du Stade Rennais ce samedi 19 septembre à 20h45 au Groupama Stadium pour la 5e journée de Ligue 1. Mathieu Vernice a été désigné alors que l’arbitre présente un historique particulier avec les Lyonnais, avec quatre cartons rouges distribués à leurs joueurs lors de ses six précédents matchs comme arbitre principal.

OL – Rennes : Mathieu Vernice retrouve Lyon avec un historique chargé

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Après le déplacement à Anderlecht mercredi en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais retrouvera la Ligue 1 samedi avec la réception du Stade Rennais. Pour cette affiche entre deux équipes du haut du classement, la FFF a désigné Mathieu Vernice. L’arbitre français retrouvera ainsi des Lyonnais qu’il a déjà dirigés à six reprises dans l’élite.

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Son historique avec l’OL est notamment marqué par quatre expulsions. Alexandre Lacazette avait été directement exclu lors de la large victoire lyonnaise contre Montpellier (4-1). Nicolas Tagliafico avait ensuite reçu deux cartons jaunes face à Brest en avril 2024, lors du spectaculaire succès des Gones (4-3).

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Ainsley Maitland-Niles a également été expulsé lors d’une défaite à Lorient la saison dernière, avant qu’Endrick ne connaisse le même sort lors de la victoire lyonnaise à Nantes deux mois plus tard. Au total, ces quatre cartons rouges représentent 21 % des expulsions distribuées par Mathieu Vernice en Ligue 1 depuis ses débuts dans l’élite lors de la saison 2022-2023.

Un bilan pourtant favorable aux Lyonnais

Malgré ces quatre expulsions, le bilan sportif de l’OL sous la direction de Mathieu Vernice reste positif. Les Lyonnais ont remporté quatre de leurs six rencontres arbitrées par le Français, contre seulement deux défaites.

Le match face à Brest en avril 2024 reste notamment dans les mémoires avec son scénario spectaculaire et plusieurs décisions arbitrales discutées. Mathieu Vernice connaît donc bien les Gones avant cette nouvelle rencontre face au Stade Rennais.

Un arbitre déjà présent lors d’OL – Paris FC

La désignation de Mathieu Vernice intervient quelques jours seulement après son passage à la VAR lors du déplacement de l’OL au Paris FC, conclu par un match nul (0-0). Samedi au Groupama Stadium, il sera accompagné de Steven Torregrossa et Florian Gonçalves de Araujo comme assistants.

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Ruddy Buquet officiera comme quatrième arbitre, tandis qu’Eric Wattellier et Cédric Dos Santos seront chargés de la VAR. Troisième avec 10 points, Rennes se présentera à Lyon, tandis que l’OL compte deux points de moins avant cette 5e journée.