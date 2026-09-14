Accueil - Lyon - OL : Paulo Fonseca lâche une vérité après le nul à Paris !

En conférence de presse, Paulo Fonseca a reconnu que le match entre son OL et le Paris FC n’était pas beau à regarder. Pour autant, l’entraîneur lyonnais salue la prestation de ses hommes en terres parisiennes.

Paulo Fonseca : « C’était pas un beau match à regarder, mais »

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Encore très approximatif dans le jeu, l’Olympique Lyonnais n’a pas pu faire mieux qu’un match nul insipide sur la pelouse du Paris FC ce samedi soir à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Si l’OL occupe le troisième rang du championnat après ce choc contre les Parisiens, le jeu des Gones, peu convaincant, a encore déçu.

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Mais Paulo Fonseca a une explication à cela : la tactique. L’entraîneur portugais reconnait que le match n’avait rien de plaisant à regarder, mais présentait tout de même un intérêt réel pour les entraîneurs. Pour Fonseca, ce duel était très tactique, équilibré, et que le résultat correspond à la physionomie de la rencontre.

« Vraiment tactique, peut-être. Ce n’était pas un beau match à voir, parce que très tactique. Pour nous, entraîneurs, c’était très intéressant. Je pense que le résultat est logique. On a pris l’initiative en première mi-temps, mais c’est arrivé avec des situations très dangereuses. Un match, c’est une opportunité claire pour les deux équipes de marquer. On n’a pas pris de but, l’équipe était consistante défensivement », a déclaré le coach de l’OL au micro de Ligue 1+.

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Pas de quoi atténuer la frustration des supporters lyonnais pour autant, déçus de la proposition tactique du soir justement. De son côté, le capitaine lyonnais, Corentin Tolisso, a aussi détaillé cette rencontre très fermée, en se satisfaisant du point pris dans la capitale.

« On venait pour gagner, mais si on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. L’an dernier, on aurait pris ce but bête à la fin. Il faut savoir tirer le positif de ce match », a notamment analysé le milieu de terrain de 32 ans. Un moindre mal donc.

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