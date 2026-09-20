Accueil - Mercato des clubs de foot français - Mercato : Le Barça prêt à accepter 70 M€ pour Jules Koundé

Jules Koundé a de fortes chances de quitter le FC Barcelone au mercato hivernal. Le défenseur français est autorisé à négocier avec ses courtisans, notamment anglais, pour un transfert dès le mois de janvier.

FC Barcelone : Jules Koundé sur le départ au prochain mercato ?

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Le mercato estival s’est étonnamment terminé sans que Koundé ne fasse ses valises à Barcelone. La situation de l’ancien bordelais n’a pas évolué dans le sens qu’il espérait et pourrait donc se solder par son transfert dès cet hiver. C’est le journaliste Ekrem Konur, spécialiste des transferts pour plusieurs médias, dont The Sun, qui a donné l’information de l’existence de négociations entre les agents du joueur et des clubs de Premier League.

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En effet, le FC Barcelone aurait autorisé Jules Koundé à négocier les conditions de son transfert avec des clubs anglais. Cependant, les Catalans ont balisé la sortie de l’international français de leurs rangs. Il ne partira que pour une indemnité de transfert pouvant aller jusqu’à 70 millions d’euros.

« Le FC Barcelone a autorisé l’agent de Jules Koundé à entamer des discussions avec des clubs de Premier League. Transfert potentiel → jusqu’à 70 M€ / 80 M$. », a posté Ekrem Konur sur X.

🚨 #FCBarcelona Barcelona have authorised Jules Koundé’s agent to hold talks with Premier League clubs.



📌 Potential move → Up to €70M / $80M. https://t.co/lKKFGPgo1c pic.twitter.com/Pl0Qn9npPd — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 19, 2026

La situation de Jules Koundé s’est fortement dégradée au Barça ces derniers mois. Le joueur a été victime de plusieurs lésions musculaires qui l’ont privé de matchs importants. Sa saison 2025-2026 a été l’une des plus marginales de sa carrière sous l’écusson Blaugrana. Son calvaire au club espagnol s’est installé dans la durée après sa blessure aux ischio-jambiers contractée lors d’une opposition face à l’Atlético Madrid.

Qu’est-ce qui pousse les Catalans à laisser filer le Français ?

Ce mal a entraîné une grosse perte de régularité consécutive à sa baisse de rythme observée. Flick n’en fait plus une solution incontournable et, au regard des finances chancelantes du club catalan, le club ne peut se permettre de garder le poids financier qu’il représente dans ses rangs si, en plus, il ne peut bénéficier de ses services le plus souvent possible.

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Voilà qui ouvre la porte à un départ du Français, dont le transfert à venir a déjà été anticipé par ses dirigeants. Ces derniers n’avaient pas hésité à mettre 80 millions d’euros sur la table pour engager Anthony Gordon, qui évoluait alors à Newcastle United. Julián Álvarez, de l’Atlético de Madrid, est aussi dans leur viseur en cas de départ du tricolore. Les indemnités pour son transfert permettraient de finaliser le transfert d’Álvarez dès janvier prochain.

Hans-Dieter Flick a-t-il déjà tiré un trait sur Jules Koundé ?

Pour qu’un joueur de la trempe de Koundé sorte des rangs d’une équipe, il faut au minimum l’accord de son entraîneur. Hans-Dieter Flick ne s’est en tout cas pas opposé à un transfert du joueur, puisqu’il a révélé le 22 août dernier avoir été déjà clair avec le natif du 14e arrondissement de Paris. Il n’avait même pas démenti la rumeur de son possible départ en déclarant : « Il faut attendre la fin du mercato, j’ai été clair avec le joueur ».

Même si aucun accord n’a été trouvé avec les clubs venus aux nouvelles cet été, le joueur est toujours dans une dynamique de départ de la Catalogne, où il sent la tournure du vent. Il veut aussi protéger sa présence dans le groupe de Zinédine Zidane, qui l’a convoqué en équipe de France pour sa première sur le banc des Bleus. Malgré sa situation, Koundé a disputé 4 matchs de championnat cette saison et fait une apparition en Ligue des champions. Il reste un joueur important, qui n’aura aucun mal à trouver preneur outre-Manche, où son profil de défenseur polyvalent est très apprécié.