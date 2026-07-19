Mercato PSG : Jules Koundé, l’autre gros coup de Campos ?

Et si le PSG tentait d’attirer Jules Koundé dès ce mercato estival ? Si plusieurs échos évoquent une ouverture du défenseur du FC Barcelone à un nouveau défi, les obstacles restent tout de même nombreux avant d’imaginer Luis Campos réussir un tel coup.

‎Mercato PSG : Jules Koundé, une piste à surveiller

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‎Le nom de Jules Koundé circule à nouveau du côté de la capitale. D’après plusieurs échos relayés sur les réseaux sociaux, l’entourage de l’international français aurait laissé entendre que le joueur ne fermerait pas la porte à un changement de club durant ce mercato. Dans le même temps, le FC Barcelone ne s’opposerait pas à une vente si une proposition répond à ses attentes.

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‎Le PSG, de son côté, surveille toujours le marché afin de renforcer le poste de latéral droit. Cette piste attire forcément l’attention, même si aucune négociation concrète n’a été révélée à ce stade, selon le compte X (anciennement twitter) PSG Inside Actu.

‎Pourquoi ce scénario reste compliqué

‎Sur le papier, l’idée est séduisante. Dans la réalité, elle se heurte à une difficulté majeure. Jules Koundé possède le statut d’un titulaire indiscutable et il paraît difficile de l’imaginer accepter un rôle secondaire dans un effectif aussi compétitif que celui du PSG. Difficile d’ailleurs d’imaginer Paris miser gros sur un joueur pour n’en faire qu’un remplaçant.

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‎Le projet parisien a évolué ces dernières saisons. Le club privilégie désormais un équilibre sportif précis plutôt qu’une accumulation de grandes signatures. Cette nouvelle philosophie réduit naturellement les chances de voir ce dossier s’accélérer rapidement.

Campos face à un choix stratégique

‎Si Paris décidait malgré tout de passer à l’action, l’arrivée de Koundé renforcerait considérablement la concurrence en défense. Sa polyvalence offrirait plusieurs solutions tactiques à l’entraîneur parisien, puisqu’il est aussi capable d’évoluer en défenseur central, son poste de formation. ‎

À l’inverse, le FC Barcelone récupérerait une importante indemnité de transfert, susceptible de financer d’autres opérations pendant l’été. ‎Luis Enrique apprécie les joueurs capables d’évoluer à plusieurs postes, et Jules Koundé correspond parfaitement à ce profil. Son expérience du très haut niveau représente un atout évident.

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‎Mais un recrutement ne se résume jamais au talent. Le temps de jeu promis, les exigences financières et la stratégie du PSG pèseront lourd dans la balance. À ce jour, ce dossier ressemble davantage à une opportunité surveillée de près qu’à une opération réellement engagée. Le feuilleton ne fait sans doute que commencer.