Accueil - As Monaco - Mercato AS Monaco : Mert Kömür, la nouvelle piste à 20 M€ de Scuro

L’AS Monaco surveille Mert Kömür, jeune milieu offensif allemand de 21 ans évoluant à Augsbourg. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le joueur est également suivi par l’Eintracht Francfort, le Besiktas, le Club Bruges et le FC Porto, tandis qu’Augsbourg aurait fixé son prix autour de 20 millions d’euros.

Mercato AS Monaco : Pourquoi le Rocher suit-il Mert Kömür ?

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Selon le spécialiste du mercato Ekrem Konur, l’AS Monaco fait partie des clubs attentifs à la situation de Mert Kömür. Le club de la Principauté aurait ainsi rejoint l’Eintracht Francfort, le Besiktas et le Club Bruges parmi les prétendants au jeune milieu offensif d’Augsbourg. Monaco a également rédigé un rapport technique sur le joueur.

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Né à Dachau, Kömür a été formé au TSV Dachau 1865 avant de rejoindre le TSV Munich 1860 en 2016. Trois ans plus tard, il a intégré les équipes de jeunes d’Augsbourg, où il a progressivement gagné sa place au sein du groupe professionnel. Depuis 2023, il apparaît régulièrement avec l’équipe première et son profil attire désormais plusieurs clubs étrangers. Le milieu offensif sort notamment d’une saison au cours de laquelle il a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues avec Augsbourg, pour deux buts et quatre passes décisives. Cette saison, il est a déjà disputé cinq matchs toutes compétitions confondues pour cent-neuf minutes du temps de jeu. International allemand dans les catégories de jeunes, il évolue actuellement avec les U21 avec six sélections.

Quel est le profil de Mert Kömür ?

Mert Kömür évolue principalement au poste de numéro 10, mais sa polyvalence lui permet également de jouer un peu plus bas au milieu de terrain. Son profil technique et sa capacité à évoluer dans les petits espaces font partie des caractéristiques qui intéressent les clubs qui suivent sa progression.

Sa situation reste toutefois particulière à Augsbourg. Le joueur de 21 ans n’est pas encore un titulaire indiscutable avec son club, malgré son importance croissante au cours des dernières saisons. Cette évolution n’empêche pas plusieurs formations de Bundesliga et de l’étranger de suivre régulièrement ses performances.

L’Eintracht Francfort aurait envoyé des recruteurs pour l’observer directement. Le Club Bruges et l’AS Monaco auraient, eux aussi, établi des rapports techniques sur le milieu allemand. Le Besiktas semble pour sa part avoir déjà avancé davantage dans le dossier en se renseignant directement auprès d’Augsbourg sur les conditions d’un éventuel transfert.

Combien Augsbourg réclame-t-il pour Mert Kömür ?

Mert Kömür reste lié à Augsbourg jusqu’au 30 juin 2029, ce qui place le club allemand dans une position de force. D’après les informations rapportées par fussball-news.de, le FCA ne fermerait pas totalement la porte à un départ, mais attendrait une indemnité proche de 20 millions d’euros.

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Cette somme dépasserait nettement la valeur marchande actuelle du joueur, estimée à environ 12 millions d’euros par Transfermarkt. Augsbourg n’aurait donc aucune obligation de vendre son jeune talent et conserverait la possibilité de fixer des conditions élevées en raison de la durée restante de son contrat.

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La concurrence est par ailleurs importante autour de Kömür. En plus de Monaco et de l’Eintracht Francfort, le Besiktas, le Club Bruges et le FC Porto seraient intéressés, tandis que le RB Leipzig a également été cité parmi les clubs qui suivent le joueur. Le club turc aurait déjà pris des renseignements sur les conditions financières, mais aucune négociation concrète n’aurait encore débuté. Le club de la Principauté devra donc suivre l’évolution de ce dossier et les éventuelles offensives de ses concurrents si elle souhaite avancer sur la piste du jeune milieu d’Augsbourg. Le mercato hivernal s’annonce ainsi palpitante autour de la pépite allemande. Peut-être qu’Augsbourg fermerait totalement la porte à un départ.