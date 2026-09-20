Accueil - Mercato FC Nantes - Mercato FC Nantes : Les Kita veulent un joker à Nantes durant la trêve

Le déplacement du FC Nantes à Boulogne pourrait avoir des conséquences bien au-delà du résultat sportif. En cas de nouvelles difficultés dans le secteur offensif, les dirigeants nantais pourraient décider de renforcer leur attaque avec l’arrivée d’un joker.

Mercato Nantes : Un nouvel attaquant attendu à Nantes ?

La suite après cette publicité

Enfoncé dans la zone rouge de Ligue 2, le FC Nantes tremble. Le club accumule les mauvais résultats, sombre au classement et cherche désespérément un second souffle. Face à cette crise de résultats, la direction s’active pour trouver des solutions immédiates, selon Emmanuel Merceron.

Les dirigeants nantais scrutent désormais le marché des transferts. Cette démarche ciblée vise à dénicher un profil capable de transformer l’animation offensive. Le match disputé ce samedi à Boulogne servira de test. Cette rencontre orientera les choix du club avant la trêve internationale de septembre. Les décideurs évalueront le rendement global de l’équipe sur le terrain nordiste avant de trancher la question d’une recrue supplémentaire.

Le FC Nantes en difficulté en Ligue 2 ?

L’été des Canaris s’est révélé mouvementé sur tous les fronts. L’instabilité s’est installée à la suite d’un début de saison catastrophique. L’entraîneur Michel Der Zakarian n’a pas réussi sa mission commando à Nantes. Il avait la volonté de relever la Maison Jaune. Mais il n’y a pas des joueurs motivés pour le soutenir. Il a payé les frais. Les Kita lui ont montré la porte de sortie pour stopper les dégâts.

À voir

OM : Genesio défend Paixão et valide Weah comme capitaine

La nomination de Grégory Poirier, intervenue le 25 août, est venue modifier la trajectoire sportive du club. Pour sa première, il a obtenu un match nul face à Guingamp. Mais face à Sochaux, c’est échec. On attend la fin de la troisième rencontre face à Boulogne pour voir si les Canaris vont rafler les trois points et monter au classement.

Lire aussi : FC Nantes : Jean-Kévin Duverne revient sur ses années chez les Canaris

L’effectif a déjà enregistré six arrivées notables durant la fenêtre estivale, intégrant notamment Thomas Robinet, Amin Cherni ainsi que le gardien Patrik Carlgren. Ce dernier est de retour sur les bords de l’Erdre en tant que joker. Ces renforts n’ont pas suffi à stabiliser le rendement global. Les Kita cherchent d’autres renforts de poids.

Nantes garde une porte ouverte pour un attaquant ?

Selon les informations du journaliste Emmanuel Merceron, le recrutement d’un élément offensif reste envisagé par le staff. L’insider a écrit sur X : « On s’en fout un peu, la vraie actu est ailleurs, mais si le FC Nantes est encore à la peine offensivement demain à Boulogne, il se pourrait bien que le club regarde les joueurs offensifs libres ou dispo en joker. »

À voir

Mercato PSG : Luis Campos cible la pépite Yassine Khalifi

Même si le mercato officiel est désormais clos depuis le 1er septembre, plusieurs leviers juridiques demeurent exploitables par les clubs professionnels. Le recrutement de joueurs libres. Les joueurs sans contrat peuvent signer à tout moment de l’année.

Lire aussi : FC Nantes : Franck Kita mis en examen pour exercice illégal d’agent

Le recrutement d’un joker. Les règlements de la Ligue autorisent l’achat d’un joueur évoluant déjà au sein d’un club français. Le secteur offensif affiche une faiblesse évidente. Certes, les sept buts inscrits en six rencontres évitent au club de figurer parmi les pires statistiques de la division.

À voir

ASSE : Mamour Ndiaye franchit un cap, nouveau défi pour Larsonneur

Toutefois, le style de jeu manque cruellement de vitesse, de percussion et d’imprévisibilité. Cette lacune technique s’aggrave lourdement avec l’absence prolongée du meilleur buteur Killian Corredor. Touché sérieusement aux ischio-jambiers, l’ancien Ruthénois restera indisponible jusqu’à la trêve hivernale, ce qui prive le nouvel entraîneur de son atout majeur.

Vous voulez d’autres articles du FC Nantes ?

FC Nantes : Grégory Poirier sous pression à Nantes avant Boulogne

À voir

OL : Paulo Fonseca justifie la gestion de Corentin Tolisso

Vente FC Nantes : Trois offres sur la table de Kita, les détails !

Le FC Nantes doit impérativement trouver un nouveau détonateur offensif pour redynamiser son attaque et quitter la zone de relégation. Un échec collectif face à Boulogne accélérera immédiatement la signature d’un attaquant libre ou d’un joker du championnat.