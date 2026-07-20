Mercato PSG : Jules Koundé à Paris cet été ? Sa réponse tombe

‎Annoncé parmi les options du PSG, Jules Koundé a mis fin à une partie des spéculations qui entourent son avenir en prenant lui-même la parole sur son futur au FC Barcelone. Alors que le Paris SG est associé au défenseur français, les dernières déclarations de l’international tricolore apportent un éclairage important sur ce dossier estival.

‎Mercato PSG : Koundé met les choses au clair sur son avenir

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Ces dernières heures, le nom de Jules Koundé est de nouveau associé aux rumeurs du mercato. Le contexte économique du FC Barcelone a alimenté les spéculations autour d’un possible départ du défenseur, pourtant lié au club catalan jusqu’en juin 2030. ‎Interrogé par DAZN après la défaite de l’équipe de France face à l’Angleterre (4-6), en match de classement de la Coupe du Monde 2026, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux n’a laissé que peu de place au doute.

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« Ce que je souhaite, c’est faire une grande saison. Je vais donc bien me reposer d’abord pour revenir plus fort, faire une meilleure saison et aider au maximum le Barça. J’ai vraiment hâte », a déclaré le défenseur international Français. Une sortie qui refroidit naturellement les prétendants, dont potentiellement le Paris Saint-Germain.

‎Un intérêt parisien confronté à la réalité

‎En parallèle, plusieurs informations relayées par PSG Inside Actus évoquaient un entourage de Jules Koundé qui aurait fait savoir à différents clubs que le joueur pouvait être ouvert à un nouveau défi. Le FC Barcelone ne fermerait d’ailleurs pas totalement la porte en cas d’offre suffisamment importante.

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‎Mais le contexte parisien complique sérieusement l’équation. Le PSG recherche bien un latéral droit, toutefois imaginer Koundé accepter un statut de remplaçant paraît difficile. Les besoins sportifs du champion de France ne correspondent pas forcément aux attentes d’un joueur installé parmi les cadres du Barça.

‎Un dossier qui pourrait rapidement se refermer

‎Les propos de Jules Koundé renforcent l’idée d’une continuité en Catalogne. Son objectif affiché est clair : revenir plus fort et aider le Barça à réussir une grande saison. Un discours rarement tenu par un joueur qui prépare activement un départ.

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Le marché des transferts reste imprévisible, mais le signal envoyé est fort. Sauf offre exceptionnelle ou changement radical de situation, Paris devra sans doute explorer d’autres pistes pour renforcer son couloir droit durant ce mercato.

‎Le Paris SG doit-il vraiment se positionner ?

‎Le profil de Jules Koundé séduit naturellement. Son expérience, sa polyvalence et son niveau international en feraient un renfort de premier plan pour n’importe quel grand club européen. Pourtant, un transfert ne se résume jamais aux qualités d’un joueur. ‎

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À la lumière de ses déclarations et des informations diffusées par DAZN et PSG Inside Actus, la tendance est plutôt à un maintien au FC Barcelone. Le PSG aurait donc tout intérêt à rester attentif à l’évolution du dossier sans en faire une priorité absolue, au risque de perdre un temps précieux sur d’autres cibles plus accessibles.