Accueil - PSG - Mercato : Gavi veut signer au PSG, le Barça prépare la riposte

D’après Paris Team, Gavi ne serait pas contre un transfert au PSG pour retrouver son ancien mentor Luis Enrique. Le Barça, lui, ne souhaite pas perdre son milieu de terrain et prépare la riposte pour le retenir.

Mercato PSG : Luis Enrique réclame Gavi à Paris

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D’après les dernières informations du média espagnol El Nacional, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, aurait demandé à son directeur sportif Luis Campos de se positionner pour recruter Gavi, le milieu de terrain du FC Barcelone. Avec l’arrivée de Rodri durant le mercato estival, le joueur de 22 ans va voir son temps de jeu, déjà gêné par les blessures, être encore davantage réduit.

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Un transfert pourrait donc être la solution pour le jeune international espagnol. Le Paris Saint-Germain étudierait donc la possibilité de recruter Gavi lors du prochain mercato hivernal ou au terme de l’exercice 2026-2027. Sous contrat jusqu’en juin 2030, le natif de natif de Los Palacios y Villafranca est évalué à 30 millions d’euros, mais le PSG pourrait offrir 40 millions d’euros au Barça pour le récupérer.

🚨🔴🔵 Info – Le PSG avance déjà ses pions pour Gavi !



Luis Enrique aimerait attirer le milieu espagnol à Paris et l’intérêt serait réciproque : Gavi est très intéressé par la perspective de rejoindre le PSG et de retrouver Luis Enrique.



Un dossier qui pourrait prendre de… pic.twitter.com/vfJI37ahYb — ParisTeam (@Paristeamfr) September 16, 2026

Surtout que le principal concerné ne serait pas insensible à une arrivée au Paris SG. En effet, selon les derniers échos de Paris Team, Gavi se verrait bien retrouver Luis Enrique, son ancien mentor en sélection.

« Info – Le PSG avance déjà ses pions pour Gavi ! Luis Enrique aimerait attirer le milieu espagnol à Paris et l’intérêt serait réciproque : Gavi est très intéressé par la perspective de rejoindre le PSG et de retrouver Luis Enrique. Un dossier qui pourrait prendre de l’épaisseur dans les prochaines semaines. À suivre… », rapporte le site spécialisé.

À Paris, Gavi aurait un rôle majeur avec un entraîneur qui connaît parfaitement ses qualités et son potentiel. De son côté, Hansi Flick, le coach des Blaugranas, apprécie très bien son protégé et concocterait déjà son plan pour le convaincre de poursuivre son aventure en Catalogne.

Réunion au sommet entre Hansi Flick et Gavi

Ces dernières heures, la presse espagnole, notamment le journal Sport, évoque un tête-à-tête urgent entre Hansi Flick et Gavi. Lors de la séance d’entraînement du mardi, en préparation du match face au Racing Santander mercredi lors de la sixième journée de Liga, le technicien allemand se serait entretenu longuement avec le joueur, accompagné de son adjoint Arnau Blanco, à l’écart du reste du groupe.

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Au cours de cette réunion expresse, Hansi Flick aurait rassuré son numéro 6 que sa confiance en lui reste inébranlable malgré un début de saison compliqué. Après avoir été titulaire lors du match d’ouverture face à Elche pendant 44 minutes, une blessure à la jambe droite l’a empêché d’être présent contre l’Athletic Bilbao et le Rayo Vallecano, avant qu’il ne revienne pour disputer seulement 8 minutes face au Feyenoord en Ligue des champions, puis assisté aux matchs face à Valence et Levante depuis le banc des remplaçants.

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Alors que le Paris Saint-Germain et Luis Enrique rôdent, le staff du Barça tente ainsi de convaincre Gavi qu’il a encore sa place au Camp Nou. Une démarche qui prépare son retour en force dans le onze de départ barcelonais et coupe l’herbe sous le pied des tentatives du PSG de le recruter. Reste à voir comment va évoluer ce dossier dans les mois à venir.