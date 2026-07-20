INFO Mercato : Jules Koundé évoque l’intérêt du Paris SG !

Alors que le Paris SG souhaite attirer une doublure pour Achraf Hakimi, le nom de Jules Koundé revient avec insistance ces derniers jours. Après la Coupe du Monde en Amérique, le latéral droit du Barça a fait le point sur son avenir.

Mercato : Jules Koundé proposé au Paris SG

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Ouvert à un nouveau défi cet été après quatre ans passés en Catalogne, Jules Koudé pourrait quitter les rangs du FC Barcelone en cas d’offre suffisamment importante. Le club espagnol veut recruter Pedro Porro, défenseur espagnol de Tottenham, et ne s’opposerait pas à son départ. D’après les informations de PSG Inside Actus, l’entourage de Koundé aurait informé plusieurs clubs de sa disponibilité.

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Le profil de l’international français pourrait logiquement intéresser le double champion d’Europe en titre. Luis Enrique cherche un joueur capable d’évoluer dans le couloir droit de la défense afin de renforcer la rotation derrière Achraf Hakimi. À en croire le journal catalan Sport, les dirigeants barcelonais seraient ouverts à la discussion en cas d’offre à hauteur de 59 millions d’euros.

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Outre le Paris SG, Chelsea et le Bayern Munich seraient aussi sur les rangs pour recruter l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux. Mais le principal concerné ne semble pas particulièrement pressé de quitter le Camp Nou.

Koundé n’envisage pas un départ du Barça

Sous contrat jusqu’en juin 2030, Jules Koundé a fait une importante mise au point sur son avenir avec le FC Barcelone après la défaite de la France en match de classement de la Coupe du monde face à l’Angleterre (4-6). Alors que les rumeurs l’envoient au Paris Saint-Germain ou chez un autre grand d’Europe, le natif de Paris a clairement affiché son envie de poursuivre l’aventure avec le Champion de Liga.

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Interrogé au micro de la chaîne DAZN, Jules Koundé a notamment déclaré : « mon souhait est de réaliser une grande saison. Pour cela, je vais d’abord me reposer afin de revenir plus fort. Je veux faire mieux et aider Barcelone du mieux que je peux. J’ai vraiment hâte », a déclaré le joueur de 27 ans. Reste maintenant à voir comment va se terminer ce feuilleton.