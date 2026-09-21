OM vs PSG : Riolo détruit Bruno Genesio après la défaite

La situation devient préoccupante à l’OM. Battu par le PSG au Vélodrome, Marseille vient d’enchaîner une cinquième défaite toutes compétitions confondues. Après cette nouvelle désillusion, Daniel Riolo a vertement critiqué Bruno Genesio.

OM vs PSG : Riolo en colère contre Bruno Genesio ?

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Une défaite de plus au Vélodrome. Face au PSG, l’OM sombre de nouveau (2-1), concédant un cinquième revers consécutif toutes compétitions confondues. Sur le terrain, l’équipe est aux abois. Dans les coulisses, la tension monte. Daniel Riolo, l’analyste de l’After Foot sur RMC, n’a pas tardé à réagir.

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Selon lui, Bruno Genesio échoue lourdement sur le terrain de la communication. L’entraîneur marseillais, d’après le chroniqueur, chercherait à fuir la réalité, drapant ses faiblesses dans un discours confus qui fatigue autant qu’il agace. Genesio affirme assumer sa part de responsabilité, tout en désignant subtilement les autres membres du club.

Bruno Genesio fuit ses responsabilités ?

Le coach marseillais répète qu’il refuse de se contenter de défaites honorables, fustigeant la répétition des mêmes erreurs de match en match. Mais ce discours répété en boucle finit par lasser les supporters et agacer les consultants. Pour Riolo, cette stratégie médiatique relève du pur camouflage. L’entraîneur phocéen tenterait de persuader le public que son groupe manque simplement de qualité.

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Riolo refuse d’avaler cette couleuvre. Il reproche à l’entraîneur d’enfoncer publiquement ses propres hommes en les traitant implicitement d’incapables. Quand un coach rejette la faute sur son effectif au lieu de protéger son groupe, il affaiblit son autorité et casse la dynamique d’un collectif déjà très fragile. Marseille s’enfonce dans la zone rouge. Avant la trêve internationale, le club occupe une inquiétante 17e place en Ligue 1, suite à un maigre bilan de trois points acquis lors de la première journée.

Daniel Riolo pousse Bruno Genesio à démissionner ?

La crise s’aggrave. Riolo est en colère. À ce niveau de pression, un responsable assume pleinement, s’impose ou s’en va. Continuer à se plaindre chaque semaine devant les caméras ne résout rien. Le consultant déclarait : « Un entraîneur, à partir du moment où il pense ça et qu’il essaie de dire que les autres doivent assumer les responsabilités, ça me rappelle la phrase de Jean-Pierre Chevènement : un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule »

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Sur le plan financier, Marseille traverse une tempête sèche. Le club n’a pas pu recruter cet été et a dû se séparer de plusieurs cadres pour équilibrer ses comptes. Genesio reconnait que la situation surprend par sa gravité, tout en appelant ses joueurs à se battre pour le maintien. Mais appeler à une mission commando après seulement cinq journées ressemble fort à un aveu d’échec prématuré. La pression monte, l’étau se resserre, et le discours ne suffit plus à masquer la crise.