Accueil - Mercato Stade Rennais - Bizutage chez les Bleus : Lepaul arrive avec « Pitbull » de Booba

Estéban Lepaul va découvrir Clairefontaine avec l’Equipe de France après sa première convocation par Zinédine Zidane. Pour son bizutage musical, l’attaquant du Stade Rennais a déjà choisi Pitbull, un titre de Booba qu’il considère comme son morceau fétiche.

Pourquoi Estéban Lepaul a-t-il déjà préparé son entrée chez les Bleus ?

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Estéban Lepaul n’a visiblement pas attendu de poser ses valises à Clairefontaine pour réfléchir à son bizutage. Interrogé par RMC Sport, l’attaquant rennais a expliqué qu’il interprète régulièrement Pitbull de Booba lorsqu’il doit passer par ce traditionnel exercice du vestiaire. Pour lui, ce morceau sorti en 2006 constitue une véritable « valeur sûre ». Une entrée en matière plutôt musclée pour celui qui s’apprête à découvrir le groupe tricolore.

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La première convocation de Lepaul par Zinédine Zidane marque surtout une étape majeure dans une ascension fulgurante. À 26 ans, le Rennais fait partie des cinq joueurs appelés pour la première fois par le sélectionneur, dans une liste de 23 éléments destinée aux prochaines rencontres de Ligue des nations.

Que cache cette chanson derrière le sourire du nouveau venu ?

Derrière cette petite anecdote musicale, le principal intéressé mesure parfaitement l’importance de son arrivée chez les Bleus. Dans des propos rapportés par RMC Sport, Estéban Lepaul assure qu’il « n’arrive pas à reculons mais en me disant que je suis légitime d’être ici. Si j’ai été convoqué par le coach, c’est qu’il y a une raison et qu’il a confiance en moi. »

Le joueur du Stade Rennais sait pourtant qu’il entre dans une attaque particulièrement fournie. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Michael Olise figurent notamment dans la liste dévoilée par Zidane. Lepaul, lui, préfère garder les pieds sur terre : « Je vais prendre le temps de jeu qu’on me donnera. Je vais y aller et profiter, vivre à fond cette expérience incroyable. »

Pourquoi cette sélection récompense-t-elle un parcours si particulier ?

Estéban Lepaul n’arrive pas chez les Bleus par hasard. La saison précédente, l’avant-centre a terminé meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations, dont 20 sous le maillot rennais. Son rendement offensif lui avait déjà permis de franchir un premier cap après son passage par Angers.

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Son histoire rend cette sélection encore plus significative. Quelques années auparavant, le joueur évoluait encore dans le football amateur. Désormais, il côtoie les meilleurs internationaux français. Et son arrivée intervient dans une première liste de Zidane qui compte cinq nouveaux visages : Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha et donc Lepaul.

Estéban Lepaul peut-il transformer son bizutage en véritable lancement ?

Le défi sera désormais différent. Chanter « Pitbull » devant ses nouveaux partenaires ne devrait pas peser bien lourd à côté de la concurrence sportive qui l’attend. Le Rennais devra surtout convaincre à l’entraînement, apprendre les exigences du très haut niveau international et saisir la moindre occasion offerte par Zidane. Le sélectionneur a d’ailleurs expliqué vouloir découvrir un « profil différent » avec l’attaquant rennais.

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Et Lepaul semble déjà avoir compris la règle essentielle de ce nouveau monde : profiter sans se disperser. « La notion de plaisir est importante », a-t-il également confié à RMC Sport. Après avoir longtemps couru derrière le rêve des Bleus, il peut maintenant le vivre. Pour la chanson, le choix est fait. Pour les premières minutes internationales, il faudra encore attendre.