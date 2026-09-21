Accueil - Mercato OM - OM : Bruno Genesio prêt à démissionner, il a prévenu ses proches

Bruno Genesio déjà à bout à l’OM ? Alors que son club affrontait le PSG en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 dimanche soir, la grosse nouvelle est tombée sur Canal+. L’entraîneur phocéen aurait songé à démissionner de son poste.

OM : Que cache vraiment le malaise de Bruno Genesio ?

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Le malaise ne repose pas uniquement sur une série de contre-performance. Selon Canal+, Bruno Genesio se sentirait notamment « un peu floué » par des promesses qui n’auraient pas été tenues par ses dirigeants. Il pourrait ainsi envisager de quitter son poste en fonction de la suite des résultats. L’information intervient alors que Marseille signe un cinquième revers consécutif toutes compétitions confondues, le dernier ayant été concédé face au PSG.

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Quelques minutes après le coup de sifflet final, le technicien n’a d’ailleurs pas cherché à masquer son agacement. Pour Genesio en conférence de presse, « c’est marrant parce que tout le monde me souhaite bon courage ». Puis il a ajouté : « J’assume ma part de responsabilité, comme d’autres devront l’assumer aussi. » Des mots qui dessinent surtout une fracture dans la perception des responsabilités.

Pourquoi la défaite contre Paris change-t-elle la donne ?

Face au PSG, l’OM a pourtant montré suffisamment de caractère pour revenir dans la partie. Mais le scénario s’est encore retourné contre les Marseillais, avec un but encaissé sur une situation arrêtée. Genesio a pointé des erreurs déjà observées depuis le début de saison, notamment le manque d’attention dans sa propre surface.

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Le problème est donc devenu mathématique autant que psychologique. Après cinq journées, Marseille occupe la 17e place du championnat. La série négative pèse forcément sur le banc, mais rien ne permet pour autant d’affirmer que Bruno Genesio a décidé de partir. Au contraire, ses propres propos montrent qu’une discussion avec les dirigeants doit d’abord avoir lieu.

Jusqu’où peut aller l’affrontement avec la direction ?

La phrase la plus lourde de sens est peut-être celle prononcée après le match : « Je vais digérer cette défaite, parler avec mon staff et mes dirigeants. » Bruno Genesio ne présente donc pas sa démission comme une décision prise. Il réclame plutôt une explication et semble vouloir mesurer les responsabilités de chacun avant de trancher.

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Cette prudence est importante, puisque fin août, il avait déjà écarté publiquement l’idée d’un départ immédiat. Avant Monaco, il avait déclaré qu’il n’y avait alors « pas d’actualité sur une éventuelle démission ». Le contexte s’est depuis considérablement tendu avec l’accumulation des mauvais résultats.

Bruno Genesio peut-il réellement claquer la porte ?

Le contexte sportif donne du poids à cette hypothèse, sans la transformer en certitude. Le technicien est arrivé à Marseille avec un projet, mais il doit désormais composer avec un effectif dont la construction a été compliquée par les contraintes financières du club. Fin août, il expliquait lui-même qu’il fallait à la fois rééquilibrer la situation économique, respecter les engagements envers les instances et bâtir une équipe compétitive.

Surtout, Bruno Genesio a encore récemment refusé de se défausser. Après la défaite contre Besiktas, il expliquait que cette période était particulièrement rude et qu’abandonner ne servirait à rien. Son attitude actuelle ressemble donc davantage à un avertissement qu’à une lettre de rupture. Il assume sa part, mais attend désormais que la direction assume la sienne.

Que peut provoquer une nouvelle contre-performance ?

Le véritable élément déclencheur reste inconnu. Canal+ évoque une démission susceptible d’intervenir selon les résultats futurs, mais aucun départ n’a été annoncé officiellement. Cette nuance est essentielle : parler d’une réflexion privée n’équivaut pas à annoncer une démission.

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Pour l’OM, la prochaine période sera donc scrutée autant sur le terrain que dans les bureaux. Bruno Genesio a publiquement demandé une discussion avec ses dirigeants et reconnu que la situation était pas normale. À Marseille, où la pression ne laisse jamais beaucoup de répit, le prochain résultat pourrait surtout déterminer la tonalité de cette conversation.