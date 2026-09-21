Après OM-PSG, Luis Enrique envoie un message fort à Genesio

Après la victoire du PSG (2-1) contre l’OM au Vélodrome, Luis Enrique a eu des mots particulièrement positifs envers Bruno Genesio. Malgré une quatrième défaite consécutive pour Marseille, l’entraîneur parisien a publiquement soutenu son homologue marseillais au micro de Ligue 1+.

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Le PSG a quitté le Vélodrome avec trois points, mais Luis Enrique n’a pas seulement retenu le résultat. Au micro de Ligue 1+, le technicien espagnol a tenu à souligner la prestation de l’OM et le travail de Bruno Genesio. Enrique assure après le match avoir « vu un très bon Olympique de Marseille ».

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Cette sortie intervient dans une période difficile pour le club phocéen. Battu 2-1 par Paris après avoir pourtant recollé au score, Marseille enchaîne désormais les revers. Le contenu produit contre le champion de France n’a cependant pas été totalement balayé par le résultat, ce qui explique en partie le ton employé par l’entraîneur parisien.

Pourquoi Luis Enrique choisit-il de défendre Genesio ?

Le message n’arrive pas de nulle part. Luis Enrique connaît déjà les qualités de Genesio et avait récemment évoqué le technicien français avec respect, alors qu’il entraînait encore Lille. Le site officiel de la Ligue 1 recense d’ailleurs Genesio comme l’entraîneur le plus expérimenté du championnat au début de cette saison, avec 300 matches dirigés dans l’élite. Après la rencontre, Genesio n’a pourtant pas cherché à masquer les difficultés de son équipe.

Au micro de Ligue 1+, il a notamment regretté les erreurs répétées : « On n’apprend pas assez vite de nos erreurs. » Le coach de l’OM a également estimé que son équipe pouvait prétendre au partage des points. « Sur les 90 minutes, même si on a plus subi en deuxième mi-temps, on méritait, je pense, ce point », a-t-il dit en conférence de presse.

Que cache cette main tendue au moment où Marseille vacille ?

Il faut surtout éviter de transformer les propos de Luis Enrique en garantie pour l’avenir de Genesio. L’Espagnol n’a pas annoncé une quelconque décision concernant son homologue et n’a pas parlé au nom de la direction marseillaise. Il a simplement livré une appréciation sportive après une rencontre où Paris a dû composer avec une opposition loin d’être résignée.

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Le contraste est d’ailleurs saisissant. Quelques minutes après une nouvelle défaite, Genesio reconnaissait les insuffisances de son équipe, tandis que Luis Enrique mettait en avant son potentiel. Tout en assurant que les Phocéens ont un très bon entraineur, l’Espagnol est aussi certain qu’ils vont se relever. Ce soutien public apporte donc surtout un regard extérieur, pas une réponse aux interrogations qui entourent Marseille.

Luis Enrique peut-il avoir raison sur la suite de l’OM ?

Le contexte donne du poids à cette déclaration. Avant le Classique, l’OM restait sur trois défaites consécutives en championnat, tandis que le PSG arrivait avec deux victoires de rang toutes compétitions confondues. Après le 2-1 du Vélodrome, la série marseillaise s’est donc prolongée. Mais Genesio dispose aussi d’un élément concret pour travailler : trois semaines sans rencontre de championnat.

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Le technicien peut ainsi chercher à corriger les problèmes qu’il a lui-même identifiés, notamment le manque d’attention sur les seconds ballons et la fragilité après l’égalisation. Le PSG a gagné, mais Luis Enrique a surtout rappelé une chose : dans le football, une défaite ne résume pas toujours la prestation d’une équipe. Pour Genesio, il faudra désormais transformer cette reconnaissance extérieure en résultats.