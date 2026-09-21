FC Nantes : Grégory Poirier prend une grande décision après Boulogne

Le FC Nantes bat Boulogne et respire enfin. Mais le coach nantais Grégory Poirier a faim. Il annonce du vrai changement après la trêve internationale.

FC Nantes : Grégory Poirier prépare du lourd après la trêve ?

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Le FC Nantes a quitté Boulogne avec trois points précieux, mais surtout avec la conviction que cette victoire peut servir de point de départ. Après un début de saison compliqué et un mercato agité, les Canaris vont maintenant profiter de la trêve internationale pour travailler, selon une interview accordée à Ouest-France. Grégory Poirier veut utiliser cette coupure pour installer ses principes, créer des automatismes et donner une véritable identité à son équipe.

À Boulogne, le succès a pourtant été loin d’être facile. Nantes s’est imposé 2-1 au terme d’une rencontre disputée, face à une équipe qui évolue elle aussi dans le bas du classement. Grégory Poirier sait que son équipe a encore beaucoup de travail devant elle. Poirier est arrivé fin août, après le bref retour de Michel Der Zakarian. Ce dernier n’a dirigé que trois matchs, pour autant de défaites.

Grégory Poirier prépare une équipe compétitive ?

Son successeur a, lui aussi, dû composer avec un effectif encore incomplet. La Jonelière a vécu un été mouvementé, avec de nombreux départs et arrivées. Au total, 18 joueurs ont quitté le club et 13 recrues ont rejoint Nantes. Difficile, dans ces conditions, de construire rapidement une équipe cohérente.

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La fin du mercato a néanmoins apporté quelques solutions supplémentaires à Poirier. Dans des secteurs ciblés, notamment sur les côtés, le technicien a obtenu les profils qu’il souhaitait pour mettre en place son football.

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Son système repose notamment sur une défense à trois centraux et des pistons capables de répéter les courses. Ces joueurs doivent apporter de vigueur. Poirier a d’abord laissé cette organisation de côté lors du déplacement à Guingamp, conclu sur un spectaculaire 3-3, puis face à Nancy, où Nantes s’est imposé 1-0. Il l’a ensuite davantage utilisée à Sochaux, malgré la défaite 0-1, avant de poursuivre dans cette direction à Boulogne avec une victoire 2-1.

La trêve arrive donc à un moment important pour le FC Nantes ?

Grégory Poirier dispose désormais de plusieurs jours pour travailler sans la pression immédiate des matchs. Il déclarait dans des propos rapportés par Ouest-France : « Mon équipe n’aura pas le même visage dans trois semaines ». Pour l’entraîneur nantais, cette période doit permettre aux joueurs de mieux comprendre leurs rôles et surtout d’améliorer le jeu collectif.

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Les pistons devront notamment progresser. Poirier estime qu’ils peuvent encore apporter davantage, notamment dans leur capacité à se projeter. « On voit qu’on a encore un peu de mal là-dessus », reconnaît-il. Le temps doit donc permettre aux Nantais de corriger ces défauts et de mieux utiliser le ballon.

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Pour l’instant, le plus important reste donc de prendre des points. La victoire à Boulogne répond à cette priorité. Ensuite, le FC Nantes pourra progressivement chercher davantage de maîtrise et mettre en place un jeu fondé sur la possession et le positionnement. Un autre défi attend enfin les Canaris : s’adapter pleinement à la Ligue 2. Après plusieurs saisons dans l’élite, le changement est difficile. La coupure internationale doit justement servir à cette adaptation.

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Avec du travail et du temps, Grégory Poirier espère présenter un FC Nantes différent au retour de la compétition. La victoire à Boulogne ne règle évidemment pas tous les problèmes. Elle offre toutefois au nouvel entraîneur une base sur laquelle construire. Dans trois semaines, les Canaris pourraient donc afficher un visage bien différent. Et cette fois, il ne s’agira plus seulement de gagner dans la douleur, mais de montrer les progrès réalisés dans le jeu.