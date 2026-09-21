Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Des nouvelles peu rassurantes de Julien Le Cardinal blessé

L’ASSE a terminé son déplacement à Metz avec un nul frustrant, mais aussi une inquiétude concernant Julien Le Cardinal, sorti en boitant à quelques minutes du terme. Touché après un contact en première période, le défenseur central stéphanois doit désormais attendre de nouveaux examens pour connaître la gravité de son problème physique et sa disponibilité pour le prochain match face à Rodez.

ASSE : Que s’est-il passé pour Julien Le Cardinal à Metz ?

La suite après cette publicité

L’ASSE n’a pas seulement abandonné deux points en Moselle. Julien Le Cardinal a également quitté la pelouse diminué. Le défenseur et capitaine stéphanois a cédé sa place à Chico Lamba à la 86e minute, après avoir visiblement souffert d’un contact survenu plus tôt dans la rencontre. Cette gêne physique a continué à peser sur le joueur jusqu’à sa sortie.

Lire aussi : ASSE : Bernauer révèle son nouveau rôle clé dans le vestiaire

Interrogé après le spectaculaire 2-2 entre Metz et Saint-Étienne, Ian Cathro n’a cependant pas été en mesure de poser un diagnostic précis. « Pour Julien (Le Cardinal), je pense que c’est lié au contact qu’il a eu en première période. Je pense que c’est ce qui a impacté le reste de sa rencontre », a expliqué l’entraîneur stéphanois. Une première indication, mais certainement pas encore de quoi mesurer la gravité du pépin.

Pourquoi le staff stéphanois reste-t-il dans le flou ?

Le principal motif d’inquiétude tient justement à cette absence de diagnostic définitif. Ian Cathro a reconnu que son capitaine souffrait, tout en refusant d’aller plus loin : « Je sais qu’il souffrait mais pour l’instant je n’ai pas davantage de détails à vous donner sur une éventuelle blessure. » Le mot important est là : éventuelle blessure. À ce stade, aucune durée d’indisponibilité ne peut donc être sérieusement avancée.

À voir

LOSC : Ancelotti donne des nouvelles d’Ethan Mbappé après Nice

La situation impose désormais de la prudence. Une douleur liée à un contact peut parfois se résorber rapidement, mais les examens médicaux permettront seuls de déterminer si Julien Le Cardinal est confronté à un simple traumatisme ou à un problème nécessitant une période de repos plus importante. Pour l’ASSE, l’attente commence donc avec une question simple : dans quel état son capitaine va-t-il revenir ?

La trêve peut-elle finalement jouer en faveur des Verts ?

Saint-Étienne dispose néanmoins d’un élément favorable. Le calendrier offre du temps au défenseur. Après le déplacement à Metz, les Verts bénéficient d’une période sans rencontre officielle avant leur prochain rendez-vous de Ligue 2, programmé contre Rodez le 10 octobre. Cette coupure pourrait permettre à Le Cardinal de récupérer, à condition que les examens ne révèlent pas une lésion plus sérieuse.

Lire aussi : ASSE : Tarak Bouzaabia sur le départ, un nouveau renfort recherché

Cette période tombe donc presque à point nommé. Elle ne constitue évidemment aucune garantie, mais elle évite au staff de devoir gérer dans l’urgence un joueur diminué avant une échéance immédiate. La priorité sera désormais de suivre son évolution et d’adapter sa reprise à son état réel. Dans ce genre de dossier, mieux vaut perdre quelques jours que plusieurs semaines.

Le scénario de Metz rend-il cette inquiétude encore plus amère ?

La sortie de Julien Le Cardinal est intervenue dans une fin de match particulièrement pénible pour Saint-Étienne. Les Verts menaient 2-0 grâce à Kevin Pédro et Augustine Boakye avant de voir Abdourahmane Mbodji puis Jessy Deminguet ramener Metz à hauteur. Le capitaine a quitté ses partenaires à la 86e minute, juste avant que la rencontre ne bascule définitivement.

Ian Cathro n’a d’ailleurs pas caché son immense frustration après ce retournement : « On avait un match qui était gagné pour nous. On a perdu deux points, on avait le match dans la poche. On va rentrer chez nous en disant qu’on a jeté deux points à la poubelle. »

À voir

PSG : Nasser Al-Khelaïfi encore épinglé par la justice française

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Mamour Ndiaye franchit un cap, nouveau défi pour Larsonneur

ASSE : Cathro déjà rattrapé par les mêmes fantômes qu’Horneland ?

À voir

OM-PSG : Une 4e défaite de suite et Marseille est déjà relégable

Le technicien écossais a également fixé ses exigences pour la suite : « On a des ambitions, on ne peut pas se permettre de reproduire ça à l’avenir. » Entre les points abandonnés et l’incertitude autour de son capitaine, Saint-Étienne a donc quitté Metz avec beaucoup plus de questions que prévu.