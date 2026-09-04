PSG : Fabian Ruiz défie officiellement Dembélé pour le Ballon d’Or

Après Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz estime être un candidat crédible pour remporter le Ballon d’Or. Interrogé par Téléfoot, le milieu de terrain du PSG a publiquement affiché ses ambitions pour la récompense individuelle.

Fabian Ruiz : « Le Ballon d’Or ? C’est un rêve pour n’importe quel footballeur »

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Après la saison XXL de ses joueurs en Ligue des Champions et Coupe du monde, le PSG a encore d’énormes chances d’abriter le prochain Ballon d’Or. Champion du monde avec l’Espagne et champion d’Europe avec le Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz ne cache plus ses ambitions pour le Ballon d’Or 2026. Après Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, le milieu de terrain parisien assume ses ambitions individuelles.

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Interrogé par Téléfoot, le joueur de 30 ans n’a pas caché son rêve de remporter un jour le Ballon d’Or. L’ancien joueur du Napoli estime pouvoir se mêler à la course cette année, après avoir déjà largement garni son palmarès collectif. Habitué aux trophées remportés avec le Paris SG et la sélection espagnole, Fabian Ruiz aimerait désormais ajouter une récompense individuelle majeure à son palmarès.

« Le Ballon d’Or ? C’est un rêve pour n’importe quel footballeur. Pourquoi pas cette année ? Rêver d’être le plus près possible de soulever ce trophée. J’ai eu la chance de pouvoir gagner beaucoup de trophées collectifs, et peu individuels. Ce serait un honneur ! », a expliqué le compatriote de Lamine Yamal.

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Après Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz rêve ainsi à son tour de remporter le Ballon d’Or 2026. Avec sa saison 2026-2027 auréolé d’un succès en Ligue des Champions et Coupe du Monde, le milieu de terrain espagnol du PSG estime pouvoir prétendre valablement à la récompense suprême.