Accueil - PSG mercato - PSG : Les mots forts de Campos sur les ambitions de Paris en C1

La suite après cette publicité

Luis Campos affiche clairement la ligne directrice du PSG pour la saison 2026-2027 : tenter de décrocher une troisième Ligue des champions consécutive. Dans un entretien au podcast Portugal Football Summit Podcast, le dirigeant parisien assure que l’ambition et la faim de titres restent intactes malgré les deux sacres précédents.

PSG : Pourquoi Luis Campos refuse-t-il de regarder dans le rétroviseur ?

Le discours du dirigeant portugais ne laisse guère de place au relâchement. Au Portugal Football Summit Podcast, animé par Pedro Pinto, Luis Campos est revenu sur les deux dernières conquêtes européennes du PSG et surtout sur ce qui s’est passé juste après la seconde. Son esprit était déjà tourné vers la suite. « Après le back to back, nous devrions commencer immédiatement à penser au back to back to back », explique Luis Campos dans cet entretien consacré à l’ambition du club parisien.

Lire aussi : PSG : La Direction de l’Arbitrage désavoue l’OM après le Classique

Cette déclaration résume la nouvelle dimension du projet parisien. Le PSG ne veut plus simplement courir après la première victoire européenne. Il doit désormais gérer une situation bien plus exigeante : conserver l’envie après avoir atteint deux fois le sommet. Pour Campos, le danger serait justement de considérer ces trophées comme un aboutissement.

Le PSG peut-il vraiment prolonger son règne européen ?

La saison a pourtant commencé avec quelques accrocs. Le PSG avait pris huit points lors de ses cinq premières journées de Ligue 1, avant de retrouver une dynamique plus favorable avec des succès contre Brest et l’OM. Sur la scène européenne, Paris a ensuite marqué les esprits avec un large succès 6-1 contre le Slovan Bratislava.

À voir

OM : Le programme de la trêve internationale, amical le 3 octobre

Le prochain virage sera autrement plus révélateur. Manchester City puis le FC Barcelone figurent au programme parisien en octobre. Ces deux affiches doivent permettre de mesurer la solidité du champion d’Europe face à des adversaires d’un autre calibre. Le calendrier ne fera donc aucun cadeau au PSG, et encore moins à une équipe qui vise une troisième couronne consécutive.

Que cache encore le discours de Luis Campos ?

Le conseiller sportif ne limite pas son analyse à l’ambition collective. Il observe également l’évolution de plusieurs cadres et se montre particulièrement attentif à Luis Enrique, Vitinha, João Neves, Achraf Hakimi et Marquinhos. « Je continue à voir Luis Enrique réaliser une évolution incroyable », affirme-t-il dans le podcast, avant d’insister sur la progression de plusieurs joueurs importants.

Lire aussi : PSG : Mika Godts déjà sur la sellette ? Luis Enrique regrette Barcola

Luis Campos insiste surtout sur l’état d’esprit. « La faim est toujours là », assure-t-il lors de cet échange avec Pedro Pinto. Il ajoute que le désir de travailler ensemble et de privilégier le collectif demeure présent. C’est un point essentiel : le PSG dispose de certitudes, mais personne ne sait encore si elles suffiront lorsque la Ligue des champions entrera dans ses matchs les plus décisifs.

Quel obstacle attend désormais Paris sur la route du triplé ?

Le calendrier européen apporte déjà une première réponse. Après le Slovan Bratislava, le PSG doit affronter Manchester City le 14 octobre, puis le FC Barcelone le 20 octobre et Villarreal le 3 novembre. Roma, Aston Villa, Côme et Galatasaray complètent ensuite la phase de ligue pour les doubles champions d’Europe.

Le contexte est donc particulier. Paris possède l’expérience de deux sacres consécutifs, mais cette expérience augmente aussi les attentes. Luis Campos le sait. Le dirigeant a d’ailleurs résumé sa confiance avec prudence : « Si nous ne gagnons pas, nous serons des candidats. » Pour le PSG, la question n’est plus de savoir si le club est capable de gagner la Ligue des champions.

À voir

ASSE : « C’était leur choix », Djylian N’Guessan sans filtre

Lire la suite sur le PSG :

PSG : Al-Khelaïfi prend une décision radicale avec les Parias Cohortis

PSG: L’agent de Lucas Beraldo évoque son changement de poste

À voir

FC Nantes – Reims : Zohouri suspendu, les Rémois diminués

Les deux trophées récents ont déjà répondu à cette interrogation. Le véritable défi consiste désormais à maintenir le niveau d’exigence, la cohésion et cette fameuse faim lorsque chaque adversaire voudra être celui qui mettra fin à la série. Et là, même deux étoiles européennes ne garantissent rien.