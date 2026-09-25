Le Stade Brestois a laissé filer un match qu’il menait à la pause. À l’Abbé-Deschamps, dimanche 20 septembre, Brest s’est incliné 2-1 face à Auxerre sur un but contre son camp à sept minutes de la fin. Pire, Ludovic Ajorque est sorti blessé en fin de rencontre. Les Bretons abordent la trêve à la 11e place de Ligue 1 avec 5 points.

Comment le Stade Brestois a-t-il perdu à Auxerre ?

Tout avait bien commencé. Pathé Mboup a ouvert le score vers la 23e minute sur une ouverture de Joris Chotard, et le même Chotard a trouvé le poteau sur coup franc direct à la 42e, d’après Footeo et Brest Infos.

Will Still a modifié son équipe à la pause et Auxerre a égalisé presque aussitôt par Cameron Archer. À la 83e, une frappe de Romain Faivre, déviée par le gardien Selvik, a fini dans les filets après une ultime touche de Raphaël Le Guen, crédité d’un but contre son camp selon Eurosport. Kenny Lala avait été averti une minute plus tôt.

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Julien Lachuer avait aligné Selvik, Locko, Lloris, Lala, Le Guen, Magnetti (capitaine), Doumbia, Chotard, Mboup, Versini et Ajorque, selon la feuille de match du club.

D’autres dossiers médicaux restent ouverts. Début septembre, Mamady Diambou s’était blessé à la cheville à l’entraînement et Brendan Chardonnet était touché au mollet, selon Foot en France. Le Stade Brestois n’a pas communiqué de point médical récent sur ces deux joueurs.

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Que sait-on de la blessure de Ludovic Ajorque ?

L’attaquant a quitté la pelouse à la 88e minute, remplacé par Mathias Lainé, d’après le direct d’Eurosport. Le club n’a communiqué ni la nature de la blessure ni une durée d’indisponibilité à la date du 25 septembre. La trêve de trois semaines laisse un peu de marge au staff médical. Ajorque a déjà pesé cette saison : c’est lui qui avait arraché le nul 2-2 contre Toulouse à la 90e+5 lors de la 2e journée, comme l’avait raconté La Marée Rouge.

Quel est le bilan de Brest après cinq journées ?

Une victoire, deux nuls, deux défaites, 7 buts marqués pour 8 encaissés. Brest a partagé les points avec Le Mans (2-2) et Toulouse (2-2) à Francis-Le Blé, puis gagné au Havre (1-2) le 5 septembre. Le 13 septembre, le PSG est venu s’imposer 1-0 en Bretagne, une courte victoire qui avait agacé Luis Enrique. Après ce match, Julien Lachuer avait défendu le contenu, dans des propos rapportés par ParisFans : « Si le PSG a fait un mauvais match, on y est, je l’espère, pour beaucoup », avait estimé l’entraîneur du Stade Brestois.

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Le Stade Brestois a aussi une bonne nouvelle à fêter pendant la trêve. Kenny Lala a reçu sa première convocation avec la Martinique pour quatre matchs de Ligue des nations de la Concacaf : Salvador le 26 septembre, Suriname le 29, Honduras le 3 octobre et de nouveau Salvador le 6.

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Quand joue Brest contre Angers ?

Le Stade Brestois reprend le samedi 10 octobre à 20h45 à Francis-Le Blé face au SCO Angers, 7e avec 7 points, un match diffusé sur Ligue 1+ selon la programmation de la LFP. Le programme du club est aussi détaillé sur sb29.bzh. Le Stade Brestois disputera ensuite la 7e journée le samedi 17 octobre à 20h45, également sur Ligue 1+. La lutte pour la première moitié de tableau se suit sur le classement de la Ligue 1.