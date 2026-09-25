Accueil - PSG mercato - PSG : Luis Campos balance tout sur le chaos qu’il a trouvé en 2022

Luis Campos est revenu sur ses débuts au PSG et sur l’état de l’effectif qu’il a découvert en 2022. Invité du Portugal Football Summit Podcast, animé par Pedro Pinto, le conseiller parisien affirme avoir trouvé 52 joueurs sous contrat, dont 31 présents dans le vestiaire.

Comment Luis Campos a-t-il découvert le PSG en 2022 ?

Quatre ans après son arrivée, Luis Campos lève un coin du voile sur les coulisses de ses premiers mois au Paris Saint-Germain. Dans le Portugal Football Summit Podcast, animé par Pedro Pinto, il raconte une première saison qui l’a obligé à regarder immédiatement au-delà du terrain et des stars affichées sur les affiches parisiennes.

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Le chiffre livré par le dirigeant est particulièrement saisissant. 52 joueurs figuraient alors dans l’effectif contractuel, tandis que 31 occupaient simultanément le vestiaire. « Même s’ils sont bons, on ne gagnera jamais comme ça », explique Luis Campos dans ce podcast en revenant sur son arrivée. Une formule qui résume, à elle seule, l’ampleur du chantier auquel il dit avoir été confronté.

Pourquoi cette masse de joueurs posait-elle problème ?

Pour Luis Campos, la difficulté ne se résumait donc pas à la qualité individuelle des éléments présents. Un groupe aussi volumineux complique la gestion quotidienne, brouille la hiérarchie et réduit mécaniquement la lisibilité d’un projet sportif. Dans un vestiaire de très haut niveau, le talent ne suffit pas toujours. Il faut aussi une structure.

L’ancien dirigeant de Monaco et de Lille avait officiellement rejoint le PSG le 10 juin 2022 comme conseiller football, avec des responsabilités portant notamment sur l’organisation, le recrutement et la performance de l’équipe professionnelle masculine. Son arrivée intervenait après le départ de Leonardo, dans une période où le club cherchait déjà à réorganiser sa politique sportive.

Qu’est-ce que Campos a réellement entrepris derrière ce constat ?

Le témoignage du Portugais permet surtout de comprendre que la transformation du PSG ne pouvait pas se limiter à quelques signatures. Il fallait également réduire, réorganiser et donner une cohérence à un effectif dont la taille constituait, selon son propre récit, un obstacle à la conquête des grands objectifs.

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Luis Campos insiste d’ailleurs sur la valeur pédagogique de cette première année. « La première sert surtout à cela dans un projet », affirme-t-il dans le podcast, en expliquant que cette période lui a permis de travailler avec de grands joueurs tout en comprenant progressivement le fonctionnement du club. Le détail des 52 contrats ne permet toutefois pas, à lui seul, de connaître la situation contractuelle exacte de chacun ni leur statut sportif précis.

Combien de temps aura-t-il fallu pour changer de dimension ?

Le contraste avec la situation actuelle est considérable. Arrivé officiellement en 2022, Luis Campos a depuis prolongé son engagement avec le PSG jusqu’en 2030, signe que sa mission s’inscrit désormais dans la durée. Le club a également présenté son rôle comme une supervision plus large de la stratégie sportive du groupe QSI.

Cette évolution permet de mesurer le chemin parcouru. Le PSG est passé d’une logique marquée par l’accumulation de profils à une volonté affichée de construire un collectif plus cohérent. Les propos de Luis Campos décrivent un constat personnel, aux allures d’un audit complet de l’effectif parisien de 2022.

Pourquoi ce témoignage éclaire-t-il autant le PSG d’aujourd’hui ?

Le récit prend une autre dimension lorsqu’on le rapproche de la philosophie défendue aujourd’hui par Luis Campos. Le conseiller sportif présente désormais le collectif, l’énergie et les innovations tactiques comme des éléments centraux du projet parisien. Le changement n’est donc pas seulement quantitatif. Il touche aussi à la manière de penser l’équipe. Il faut également replacer cette transformation dans la chronologie du PSG.

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Le club avait connu auparavant l’époque Pauleta, puis l’arrivée de QSI et une politique de recrutement spectaculaire avec plusieurs stars internationales. Luis Campos lui-même reconnaît, dans son intervention, que ces périodes ont contribué à construire l’image et la dimension internationale du club. Son message est finalement moins une condamnation du passé qu’une lecture progressive de l’histoire parisienne.

Quel enseignement retenir des confidences de Luis Campos ?

Le chiffre des 52 joueurs restera forcément comme l’image la plus frappante de son témoignage. Pourtant, le véritable enseignement se trouve ailleurs. Pour Luis Campos, la construction d’une grande équipe commence par une organisation claire, une identité et un groupe capable de fonctionner ensemble. Le PSG n’a donc pas changé en un claquement de doigts.

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Depuis 2022, le chantier a été progressivement remodelé, avec des départs, de nouveaux recrutements et une évolution de la philosophie sportive. Et si Luis Campos regarde aujourd’hui cette première année avec le recul du temps, son récit rappelle une chose essentielle dans le football : avant de gagner des trophées, il faut parfois commencer par ranger le vestiaire.